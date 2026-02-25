嘉市旅宿人次與住宿業營收 雙雙刷新紀錄

嘉市觀光旅遊市場熱絡發展，文化路夜市每逢連假滿滿人潮。（嘉市政府提供）

嘉義市觀光旅遊市場熱絡發展，旅宿人次與住宿業營收，雙雙刷新紀錄。根據交通部觀光署「台灣旅宿網」統計，2025年嘉市全年住宿人次達217萬1545人次，創歷年住宿人次新高；另依據財政統計資料指出，2025年嘉市住宿業營利事業銷售額達到30億2573萬7千元，首度突破30億元門檻，創下歷史新高，顯示住宿產業規模穩健擴大。

今天是大年初九天公生，嘉義市長黃敏惠前往嘉邑玉皇宮參加玉皇上帝祝壽大典時表示，在各界攜手努力之下，嘉市2025年營利事業銷售額達3071億，連續7年創下歷史新高，感謝玉皇大帝與眾神庇佑，祈願新的一年國泰民安、風調雨順，市政順利推動，城市穩健發展，幸福再升級。

市府表示，觀光發展不是短期衝刺，而是長期城市體質的調整與累積，市府持續優化城市景觀、改善街區環境、串聯旅遊動線並提升住宿品質，與旅宿業者及相關產業共同投入，逐步建立讓旅客願意停留的城市基礎，帶動過夜經濟穩定成長。

市府觀光新聞處長張婉芬說，嘉市住宿市場呈現多元結構發展，透過公共運輸優化與交通便利性提升，包括引進YouBike、電動公車等交通服務，結合都會型旅宿產品，穩定支撐商務與自由行市場；結合老屋再利用與在地故事的特色旅宿，回應旅客對生活感與深度體驗的需求。

近年影視作品取景與協拍，也帶動城市朝聖旅遊風潮，讓嘉市從「旅途中停靠」轉為「專程安排停留」的目的地城市。

此外，交通部觀光署農曆春節訂房統計顯示，截至2月13日止，全台春節期間平均訂房率為46.38％，嘉市訂房率達60.64％，位居前段班。

嘉義市長黃敏惠今天到嘉邑玉皇宮參加玉皇上帝祝壽大典，與地方人士共同祈願新的一年城市穩健發展，幸福再升級。（嘉市政府提供）

嘉市有不少老屋變身為民宿，吸引觀光客朝聖。（嘉市府提供）

