    首頁 > 生活

    國中會考滿級分 三義高中牛淳賦學測報考5科又滿級分

    2026/02/25 14:59 記者蔡政珉／苗栗報導
    國中會考滿級分，三義高中牛淳賦（左）學測報考5科又滿級分。（校方提供）

    國中會考滿級分，三義高中牛淳賦（左）學測報考5科又滿級分。（校方提供）

    國中、高中升學階段皆考出滿級分！學測成績放榜，苗栗縣立三義高中學生牛淳賦報考5科，國文、英文、數學A、數學B與社會科皆為15級分，繳出滿級分成績，特別的是，牛淳賦2023年就讀大湖鄉大湖國中時也考出5A10+、寫作6級分的滿級分，國中與高中升學階段皆為滿級分學生也成為佳話。

    三義高中校長李萬源說，牛淳賦在校三年間一直秉持自律踏實的學習態度，保持校排名第一，除課業成績優異，牛淳賦也對財經議題深感興趣，常閱讀相關書籍與報導，他也以台大財務金融學系為第一志願。

    牛淳賦寫下感言，準備學測過程中深刻體會得之於人太多，他除感謝父母、家人並對生命中貴人的扶持幫助致謝，他強調「謝學校師長的支持教導，謝謝妹妹和摯友陪伴我，一起讀書、抱怨、笑鬧。明白學測與分數並非終點，我會帶著感恩、珍惜與積極的心前行於人生的每個階段。」

    李萬源說，牛淳賦大哥、二哥皆為校友，妹妹就讀高二，兩位兄長學測考出佳績分別錄取政大外交與政大政治，他一度考慮就讀國際關係或法律方面科系，後來經思考與教師輔導後決定以財金為志願科系。

