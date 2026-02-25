北市推「育兒減少工時」試辦計畫 勞動局公布申請條件

台北市長蔣萬安近日於市政會議提出「育兒減少工時」試辦計畫，3月1日起開放申請。（圖由台北市政府提供）

台北市長蔣萬安於市政會議提出「育兒減少工時」試辦計畫，打造友善育兒職場環境。台北市勞動局表示，凡是登記設立在台北市的事業單位，只要提供戶籍設籍於台北市、有12歲以下子女並確有親自接送需求的家長，子女送托於合格立案托育機構、居家托育（保母）或就讀國小，並實施每日減少工時措施，且薪資不減，即可向勞動局提出補助申請，申請期間為3月1日至6月30日止。

凡參與計畫的事業單位，只要提供家中有12歲以下子女、且確實有育兒需求的員工，每日彈性減少一小時工時，讓家長得以安排職涯與育兒步調、接送孩子上下課，政府將補助減少工時所對應薪資的8成，每家事業單位最高補助10萬元。

勞動局參考南韓光州市推動育兒彈性工時的經驗，並依據台北市產業與就業型態進行調整，推出全台首創的育兒減少工時方案。計畫規定企業單位實施減少工時措施時，每月至少實施10日，且至少3個月，合計實施時數至少30小時。勞動局將補助雇主每名受僱者在計畫期間，減少工時對應薪資的8成，而每名受僱者最高補助為1萬5000元，每家事業單位的總補助上限為10萬元。

