    新北平溪天燈節2/27、3/3登場 交通局分享大眾運輸攻略

    2026/02/25 14:48 記者黃子暘／新北報導
    新北市平溪天燈節將於2月27日在平溪國中、3月3日元宵節在十分廣場舉行，交通局交通安全科長李友欽表示，活動當日106線、台2丙線將全面管制車輛進出，（新北市交通局提供）

    新北市平溪天燈節將於2月27日在平溪國中、3月3日元宵節在十分廣場舉行，交通局交通安全科長李友欽表示，活動當日106線、台2丙線將全面管制車輛進出，為服務遊客，將提供木柵線、石碇線、瑞芳線天燈專車接駁服務，3月3日加開基隆線、雙溪線，全部去程收費、回程免費；另外，台鐵平溪線列車因應人潮增加班次，時刻表調整可上台鐵官網查詢。

    李友欽說，活動當日管制路段為市道106線（2月27日雙溪口至台2丙線、3月3日雙溪口至瑞芳產業園區頂坪路）、台2丙線十分路段，管制時段自上午10點至晚上11點，除領有通行證車輛、天燈專車外，汽、機車均禁止駛入，請民眾遵循現場員警及義交指揮疏導。

    李友欽表示，欲前往天燈節的遊客，可選擇搭乘台鐵平溪線於平溪站（平溪場）、十分站（十分場）下車後步行至會場外，客運業者將於木柵動物園、石碇交流道及瑞芳車站等站點提供天燈專車接駁服務，3月3日十分場除相關站點外，也可於基隆車站或雙溪車站搭車，車頭LED顯示板或車身均會標示「天燈專車」，並自上午9點起發車，去程車資依路程從15元至50元不等，可投幣或刷電子票證（TPASS定期票需扣款），回程免費，詳洽平溪天燈節官網。

    交通局提醒，建議開車民眾將車輛停放在接駁專車站點周邊的停車場，再搭接駁車前往會場；另外，795公車於活動日照常行駛，但取消部分站位停靠；YouBike菁桐老街站、平溪國中站、平溪市民活動中心站、嶺腳車站及十分遊客中心站自2月27日起至3月4日暫停營運，詳洽天燈節官網、台北客運及微笑單車官網。

