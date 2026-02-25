為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南女中、台南二中學測成績亮眼 4科高分學生表現突出

    2026/02/25 14:49 記者洪瑞琴／台南報導
    台南女中學測表現亮眼再創佳績。（記者洪瑞琴攝）

    台南女中學測表現亮眼再創佳績。（記者洪瑞琴攝）

    115學年度大學學測今（25）日放榜，台南女中與台南二中學生再度展現優異實力。台南女中今年共有3名學生4科總級分達60級分，其中兩人6科全滿級分；4科總級分55級分以上有48人、50級分以上達237人（統計包含「國英數A自」及「國英數B社」）。

    單科表現方面，國文62人、英文34人、數學A6人、數學B11人、社會24人、自然18人獲得滿級分；國文、英文及社會達前標人數比例皆超過7成，數學A、數學B及自然超過6成。

    台南女中表示，透過數理優化教學與自然探究實作課程，學生在各科成績上皆有顯著收穫。校長洪慶指出，自108課綱起學測改採選考制，大學最多參採4科，學生可更靈活運用成績選擇科系，也凸顯個別差異與多元能力。

    台南二中同樣表現亮眼，雖然這次數學B各標級分較去年下修，但學生整體表現仍突出。國文達前標以上227人、英文213人、數學A138人、數學B56人、自然95人、社會175人。自112學年度開設的各類型實驗班中，雙語實驗班學生英文近6成達頂標以上；圖靈電資實驗班與巴斯德生醫實驗班則在數理科表現出色，超過半數學生自然科達前標以上。

    其中，圖靈電資實驗班更有62%的學生數學A達前標，展現扎實數理與邏輯思辨能力，凸顯實驗班課程在專業與科技素養培育上的成效。

    台南二中今日夜間特別開設家長場次，針對繁星、個人申請等升學程序進行完整說明，透過親師生共同合作，引導學生順利邁向下一階段挑戰。

    台南二中實驗班展現數理與語文優勢。（記者洪瑞琴攝）

    台南二中實驗班展現數理與語文優勢。（記者洪瑞琴攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播