台南女中、台南二中學測成績亮眼 4科高分學生表現突出

台南女中學測表現亮眼再創佳績。（記者洪瑞琴攝）

115學年度大學學測今（25）日放榜，台南女中與台南二中學生再度展現優異實力。台南女中今年共有3名學生4科總級分達60級分，其中兩人6科全滿級分；4科總級分55級分以上有48人、50級分以上達237人（統計包含「國英數A自」及「國英數B社」）。

單科表現方面，國文62人、英文34人、數學A6人、數學B11人、社會24人、自然18人獲得滿級分；國文、英文及社會達前標人數比例皆超過7成，數學A、數學B及自然超過6成。

請繼續往下閱讀...

台南女中表示，透過數理優化教學與自然探究實作課程，學生在各科成績上皆有顯著收穫。校長洪慶指出，自108課綱起學測改採選考制，大學最多參採4科，學生可更靈活運用成績選擇科系，也凸顯個別差異與多元能力。

台南二中同樣表現亮眼，雖然這次數學B各標級分較去年下修，但學生整體表現仍突出。國文達前標以上227人、英文213人、數學A138人、數學B56人、自然95人、社會175人。自112學年度開設的各類型實驗班中，雙語實驗班學生英文近6成達頂標以上；圖靈電資實驗班與巴斯德生醫實驗班則在數理科表現出色，超過半數學生自然科達前標以上。

其中，圖靈電資實驗班更有62%的學生數學A達前標，展現扎實數理與邏輯思辨能力，凸顯實驗班課程在專業與科技素養培育上的成效。

台南二中今日夜間特別開設家長場次，針對繁星、個人申請等升學程序進行完整說明，透過親師生共同合作，引導學生順利邁向下一階段挑戰。

台南二中實驗班展現數理與語文優勢。（記者洪瑞琴攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法