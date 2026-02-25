接到隱藏號碼來電小心有詐！ NCC：3/2起試辦「來電語音警示」

NCC宣布3/2起，試辦隱藏來電「來電語音警示」。（圖由NCC提供）

接到隱藏號碼要注意是詐騙！國家通訊傳播委員會NCC今天（25日）宣布，為提高民眾在接到「隱藏號碼」來電時，未來將由電信公司加入國語及台語的語音警示，由中華電信先在3月2日試行，剩餘2家台灣大哥大和遠傳則預計在4、5月上路。

NCC主任秘書黃文哲表示，目前所有通話中，「隱藏號碼」的來電大約逾10%，在這些隱藏來電中，幾乎所有隱藏來電是打給手機用戶，因此NCC與內政部警政署及電信業者合作，針對隱藏號碼電話採行「修訂服務契約」、「異常隱藏號碼電話停斷話」等措施。

他表示，3大行動電信業者包括中華電信、台灣大哥大和遠傳建置隱藏號碼語音警示系統。目前先由中華電信率先完成，將從3月2日起擔任示範業者，針對「隱藏號碼電話」試行實施來電語音警示，並將持續觀察試行期間的民眾反饋，隨後將由台灣大哥大及遠傳電信接力導入，預計今年上半年國內3大行動電信業者全面上線。

黃文哲指出，過去詐騙集團常偽冒我國國碼或電話號碼，從境外撥打「+886」或「+」開頭的電話來詐騙，後來電信事業攔阻及國際來話語音警示機制後，這類偽冒國際來話已大幅減少。

近期詐騙集團已轉向利用「隱藏號碼電話」的方式進行詐騙，經分析內政部警政署提供資料，高達99.6%的此類詐騙受害者都是行動電話用戶，顯示行動用戶需要特別注意此類來電。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

中華電信網路分公司處長鄧忠清說明3/2起上路的防詐語音警示。（記者吳亮儀攝）

NCC主秘黃文哲說明未來「隱藏來電」語音警示新制。（記者吳亮儀攝）

