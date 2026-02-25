大樂透7組百萬一人全包 中獎人現身還願曝包牌秘訣

高雄大福興彩券行23日一口氣開出7組百萬大獎，同一張九連碰彩券中獎。（店家提供）

今年春節，公益彩券買氣強強滾，大樂透加碼的百萬大紅包，高雄大福興彩券行23日一口氣開出7組百萬大獎，同一張九連碰彩券中獎。中獎人當天晚上就帶著彩券回店內，他說：「買完彩券我向觀音佛祖祈求中大獎，我必定會來還願，結果真的讓我中了，太靈驗了！」

店家表示，這名中獎人是一名中年男性，他買彩券前詢問怎麼包牌會中獎，店員向他分享過去曾開出九連碰中大樂透頭獎、84注全數中獎的紀錄，因此他也決定花4200元買九連碰電腦選號，希望複製好運抱回大獎。

請繼續往下閱讀...

當時他拿到彩券後，走進店內摸摸擺設在供桌的大金元寶，並虔誠地向觀音佛祖拜拜祈願，表示中大獎會回來還願。晚上加碼獎開獎後，這名客人果然回來店裡，向店家表示該張彩券中了百萬大紅包的08、09、17、28、38、41、46七個號碼，應該有中大獎，店家告訴他是中七百萬後，他開心的說：「觀音佛祖實在太靈驗了！」

過年期間，大福興彩券行不僅刮刮樂多次開出高額獎項，19日也開出一組大樂透加碼百萬大紅包，因此排隊人潮從早到晚絡繹不絕，成為網友打卡勝地，不少彩迷將其封為「高雄的傳說」、「神級投注站」。

23日一口氣開出七組大樂透百萬大紅包後，更有網友說「高雄最會開的彩券行今天直接封神」、「財神在這裡上班，還是住在這裡？」是高雄地區知名的彩券旺店。

高雄大福興彩券行23日一口氣開出7組百萬大獎，同一張九連碰彩券中獎。（店家提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法