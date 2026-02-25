新北是否開辦免費營養午餐？ 劉和然：資源盤整做最後收尾

外界關心的免費營養午餐政策，市府年前表態盤整所有資源，開學後是否有較為具體的規劃？副市長劉和然受訪表示，盤整正在做最後收尾階段。（記者黃子暘攝）

新北市編列4.29億元預算，自辦「鮮奶幸福週」政策已經開跑，至於外界關心的免費營養午餐政策，市府年前表態盤整所有資源，開學後是否有較為具體的規劃？副市長劉和然受訪表示，盤整正在做最後收尾階段，「還是要特別強調，不是不做，而是不能排擠」，市長侯友宜非常在意此事，也不斷在做考量，財主單位持續不斷精算，到底該怎麼做，待有成熟方案，一定向外界報告。

劉和然說，如此前市府說明，新北市755億元教育預算有約550億元是人事等資本門支出，剩餘200億如何分配，「不是不做，而是不可以排擠」，待有成熟方案，會向外界報告。

教育局長張明文此前曾向外界說明新北市教育預算編列現況，教育局年度預算約755億元，扣除502.38億元的人事費與51.55億元的校舍、設備等資本門支出後，200億元的教育業務推動費用包含學前教育94.5億元、特殊教育7億元、高中職免學費補助19億元等，如辦理免費營養午餐，依現行學生數約32萬人計算，每年需要編列經常性支出46億元，支出佔比高達教育業務推動經費4分之1，僅次於學校辦公費用；不過市府「不排除任何（政策）可能性」、「沒有預設立場」，在9月新學年前還有充分時間可以規劃。

