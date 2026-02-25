最萌「卡比胖拉」小提燈限量發送 南市公布4領取地點

2026年台南最萌小提燈2月27日起開始發放，提燈頭頂可替換3種水果。（南市觀旅局提供）

2026年台南最萌小提燈「卡比胖拉」2月27日起開始發放，台南市觀旅局將在新化區虎頭埤風景區、官田區葫蘆埤自然公園及柳營區德元埤荷蘭村免費發送。另外，於中西區西市場也有一場次供民眾免費領取。

南市觀旅局表示，該局將去年IP展網路票選最佳人氣作品「芒果午憩」化身為2026年超萌小提燈主角「卡比胖拉」，以圓潤療癒的水豚造型，搭配悠閒靜謐的埤塘水域意象，象徵台南自然、放鬆、慢活的旅遊節奏。小提燈曝光後即獲民眾熱烈迴響，網友大讚「超可愛」、「很有特色」。

南市觀旅局長林國華表示，2月27日及28日每天上午10時30分起至下午1時30分，將在新化區虎頭埤風景區免費發送2000個（入園需購票）、官田區葫蘆埤自然公園及柳營區德元埤荷蘭村則每日各免費發送1000個。除3處埤塘景區外，2月27日下午3時至5時，於西市場也將發送2000個小提燈。

此外，除了定時定點的發送場次外，自2月27日起，民眾只要於虎頭埤等3大埤塘景點、龜丹溫泉體驗池及雙春濱海遊憩、鹽水月津港燈節及新營波光節等指定景點消費滿額、拍照打卡或參與燈節活動，皆可兌換限量小提燈，兌換期限至3月1日或3月8日不等，送完即止。

南市觀旅局表示，期盼透過可愛吸睛的卡比胖拉小提燈，帶動埤塘景點與燈節活動人潮，邀請全國民眾來台南感受自然慢活與城市燈光交織的旅遊魅力。

南市觀旅局公布卡皮胖拉小提燈發放場次。（南市觀旅局提供）

