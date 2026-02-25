新北自辦生生喝鮮奶開跑 劉和然：兌換再抽iPhone、Switch

新北市推出「鮮奶幸福週」政策，凡就讀新北市學校或設籍的2至12歲學童共約32萬人，每週可領取1瓶免費鮮奶、豆漿或優酪乳，國中學生自今年8月31日起加入領取行列。（記者黃子暘攝）

新北市自推出「鮮奶幸福週」政策，凡就讀新北市學校或設籍的2至12歲學童共約32萬人，每週可領取1瓶免費鮮奶、豆漿或優酪乳，國中學生自今年8月31日起加入領取行列。副市長劉和然今（25）日率團前往超商視察兌換情形，陪伴學童一起兌換飲品。劉和然說，為鼓勵孩子培養健康飲食習慣，市府同步推出「三重獎勵機制」，兌換飲品就有機會抽到花蓮福容大飯店4人房住宿券、Switch主機套組、iPhone17 Pro Max 1TB。

劉和然表示，自開學統計至24日，已有4萬5000位孩子完成領取，約佔16到17％，市府盼藉由鮮奶政策幫助孩子補充營養，且透過數位領取提供一個方便領取的管道，市府感謝悠遊卡公司提供多元兌換平台技術合作，以及七大通路協力配合在新北市境內布建3141個兌換據點，並於全台門市提供服務，兌換流程簡單順暢，孩子或家長兌換時，僅需持「新北兒童卡」或「新北幸福卡」靠卡，就能快速完成兌換。

請繼續往下閱讀...

教育局長張明文說，鮮奶幸福週計畫全年共52週均可兌換，除鮮奶、豆漿，全聯福利中心另加碼優酪乳品項；為鼓勵孩子培養健康飲食習慣，市府推出加碼抽獎，包括「幸福加分獎」每兌換1次就獲1次抽獎機會，獎品為花蓮福容大飯店4人房住宿券1套；「全勤兌換獎」於計算期間週週完成兌換者，可抽Switch主機套組；「百萬幸運獎」為兌換累計每達100萬人次，即加碼抽iPhone17 Pro Max 1TB。

教育局補充，相關獎項自4月起定期辦理公開透明的線上直播抽獎；市府另設「校園特別獎」，鼓勵學校透過「新北校園通 APP」推播政策，詳細辦法請至「新北鮮奶幸福週」官網查詢。

新北市推出「鮮奶幸福週」政策，凡就讀新北市學校或設籍的2至12歲學童共約32萬人，每週可領取1瓶免費鮮奶、豆漿或優酪乳，國中學生自今年8月31日起加入領取行列。（記者黃子暘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法