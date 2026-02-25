國中會考4A1B，建台中學廖靜文考出59級分目標台大法律。圖中順序左起為黃國峰（代理校長）、廖靜文、陳昕聖、葉雲城（董事長）（記者蔡政岷攝）

認真苦讀收穫佳績！學測成績出爐，苗栗縣建台中學學生廖靜文考出59級分高分，其中國文、英文、數學B三科皆取得15級分，而廖靜文國中會考成績並不算突出，當時成績為4A1B，經3年努力成為校內會組榜首。

建台中學校方表示，全校50級分以上學生共8人，廖靜文屬於苦幹踏實型學生，幾乎全數完成所有題本與試卷，面對過往較為吃力的數學科，她透過大量練題與反覆修正，在模擬考與正式考試中皆成功突破，最終取得滿級分，她希望能錄取台大法律系。

另外，建台中學自然組考生陳昕聖成績為58級分，數學A與自然科皆取得15級分，，他說，考試並無速成祕訣，回歸熟讀課本與講義，搭配大量題庫練習，逐步累積實力。有別於自然組高級分學生鎖定醫學系，陳昕聖立志投入藥學領域，主要源於國中時採訪藥劑師的經驗，對藥師專業角色留下深刻印象，也逐步確立未來發展方向。

君毅中學吳冠諺考出校內最高50級分；苗栗縣立興華高中4科合計50級分以上共3人，自然組最高分為54級分、社會組最高分53級分。

