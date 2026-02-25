為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    望安鄉振興經濟禮金15000元 26日起發放

    2026/02/25 14:14 記者劉禹慶／澎湖報導
    望安鄉公所振興經濟禮金，26日起發放。（望安鄉公所提供）

    望安鄉公所振興經濟禮金，26日起發放。（望安鄉公所提供）

    望安鄉提振地方經濟暨產業發展發放振興經濟禮金領取，自明（26）日起開始發放，凡自今年1月29日當日設籍於望安鄉民（含當日出生新生兒），每人領取15000元，由台灣最西島嶼花嶼村率先發放，截止日為今年4月30日止。

    領取方式：本人具領時應攜帶：印章（須與國民身分證姓名一致）、國民身分證正本；委託代領（代領者須年滿18歲以上）、代領人印章（須與國民身分證姓名一致）、代領人國民身分證正本、委託人之國民身分證正本或正反面影本或戶口名簿正本或影本或戶籍謄本、委託（授權）切結書（填妥完畢）。

    另符合領取資格者於領取禮金前死亡，檢附死亡人及繼承代表人之戶籍謄本與亡者之法定繼承人（代領人）切結書，如有任何疑問，請於上班時間（上午8時-12時；下午1時30分-5時30分）逕向望安鄉公所洽詢，電話:06-9991311。

    各村發放地點及時間，2月26日下午1時30-3時30分花嶼活動中心；3月3日上午9時-12時、下午2時-4時東安、西安、中社、水垵活動中心；3月4日上午9時-12時、下午2時-4時將軍活動中心；3月9日下午1時30分-4時30東坪村、西坪村在馬公市公所禮堂；東吉村3月7日起由東吉村長發放；3月10日上午9時-下午4時符合發放資格民眾，皆可前往馬公市公所禮堂領取。3月11日後於上班時間向各村辦公處領取，領取截止日為4月30日。

    首批望安振興經濟禮金，在2月26日由花嶼村發放。（黃國揚提供）

    首批望安振興經濟禮金，在2月26日由花嶼村發放。（黃國揚提供）

