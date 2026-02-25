為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹市米粉摃丸+香草醬、風味醬 前進日本東京食品展

    2026/02/25 14:15 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市米粉摃丸香草醬風味醬3月10日將前進日本東京食品展，共有4家在地業者，將打響竹市在地品牌與國際辨識度。（記者洪美秀攝）

    新竹市米粉摃丸香草醬風味醬3月10日將前進日本東京食品展，共有4家在地業者，將打響竹市在地品牌與國際辨識度。（記者洪美秀攝）

    新竹市米粉摃丸加香草醬和客家醬前進日本東京食品展！新竹市府今天公布獲選參加今年3月10日到13日東京國際食品展的在地業者，包括華品摃丸、老鍋米粉、佳明香草園及或者OR4家業者，其中華品摃丸將摃丸用真空滅菌料理包形式打進日本市場，老鍋米粉更推杯米粉，佳明香草的香草醬及香草梅酒和或者OR的特色風味醬，除成功前進國際市場，更提升新竹在地食品國際化。

    市長高虹安今天指出，今年東京食品展「新竹館」，不僅是食品展出，更是城市品牌整體布局的重要一步，今年更整合品牌辨識、文化脈絡與市場需求，希望讓國際市場從產地環境、產製特色到品牌精神，讓外國人士認識竹市食品。無論是口感紮實、風味獨特的華品摃丸，將創新巧思融入產品的老鍋米粉、來自竹市香山的佳明香草園，以及或者OR融入在地風味的特色醬料，都展現竹市在地品牌的創新能量，讓食品不僅是味道，更是城市發展的縮影。

    市府產發處指出，東京Foodex Japan是亞洲具代表性的專業食品展之一，參展對象以國際進口商、通路商、餐飲業者及專業買家為主，是台灣食品業拓展日本及海外市場的重要管道。竹市去年首度參展，成功建立初步買家名單與市場回饋，今年延續成果，也有2家業者連2年參展，展現竹市食品的國際化。4家在地品牌包括老鍋米粉、佳明香草園、華品摃丸及或者OR，市府透過整體館區形象設計與產品展示，期提升竹市在展館的能見度與國際辨識度。

    新竹市米粉摃丸香草醬風味醬3月10日將前進日本東京食品展，共有4家在地業者，將打響竹市在地品牌與國際辨識度。（記者洪美秀攝）

    新竹市米粉摃丸香草醬風味醬3月10日將前進日本東京食品展，共有4家在地業者，將打響竹市在地品牌與國際辨識度。（記者洪美秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播