竹市米粉摃丸+香草醬、風味醬 前進日本東京食品展

新竹市米粉摃丸香草醬風味醬3月10日將前進日本東京食品展，共有4家在地業者，將打響竹市在地品牌與國際辨識度。（記者洪美秀攝）

新竹市米粉摃丸加香草醬和客家醬前進日本東京食品展！新竹市府今天公布獲選參加今年3月10日到13日東京國際食品展的在地業者，包括華品摃丸、老鍋米粉、佳明香草園及或者OR4家業者，其中華品摃丸將摃丸用真空滅菌料理包形式打進日本市場，老鍋米粉更推杯米粉，佳明香草的香草醬及香草梅酒和或者OR的特色風味醬，除成功前進國際市場，更提升新竹在地食品國際化。

市長高虹安今天指出，今年東京食品展「新竹館」，不僅是食品展出，更是城市品牌整體布局的重要一步，今年更整合品牌辨識、文化脈絡與市場需求，希望讓國際市場從產地環境、產製特色到品牌精神，讓外國人士認識竹市食品。無論是口感紮實、風味獨特的華品摃丸，將創新巧思融入產品的老鍋米粉、來自竹市香山的佳明香草園，以及或者OR融入在地風味的特色醬料，都展現竹市在地品牌的創新能量，讓食品不僅是味道，更是城市發展的縮影。

市府產發處指出，東京Foodex Japan是亞洲具代表性的專業食品展之一，參展對象以國際進口商、通路商、餐飲業者及專業買家為主，是台灣食品業拓展日本及海外市場的重要管道。竹市去年首度參展，成功建立初步買家名單與市場回饋，今年延續成果，也有2家業者連2年參展，展現竹市食品的國際化。4家在地品牌包括老鍋米粉、佳明香草園、華品摃丸及或者OR，市府透過整體館區形象設計與產品展示，期提升竹市在展館的能見度與國際辨識度。

