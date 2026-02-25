31年老地點見！彰化家扶老担古早燈籠義賣 228連假來了

彰化家扶今天於南瑤宮舉辦古早燈籠義賣記者會，呼籲民眾響應228連假起在彰化市民族、曉陽路口的老担義賣活動。（記者張聰秋攝）

每年為彰化家扶中心挹注重要「現金流」、扶助弱勢家扶兒生活與助學的古早燈籠義賣活動，今年邁入第31年，家扶自2月9日率先開跑，義賣金額已突破100萬元；今天（25）特別在彰化市南瑤宮舉辦記者會，為即將於二二八連假首日2月27日至元宵節3月3日，一連5天每天早上9點到晚上9點一天12小時，天天在彰化市民族路與曉陽路口開張的「老担」義賣活動暖身。

這項由古早燈創辦人暨家扶扶幼委員會主委李世湧伉儷發起的活動，李世湧年輕時便推著牛車上街義賣元宵燈籠，為彰化家扶兒籌助學金，至今31年始終如一；從當初一個攤位擴展到現在數十個攤位，今天他再次號召民眾響應，希望讓更多孩子受惠。

請繼續往下閱讀...

李世湧表示，每年義賣都是體力與意志的考驗，不論寒風刺骨，堅持擺攤就是希望透過微小的努力，讓孩子在求學路上少一些困難。

彰化家扶中心主任王震光指出，目前中心扶助1727戶家庭、近3000名弱勢兒少。面對物價上漲，許多家庭在開學之際都面臨沉重考驗，甚至得縮減基本生活開支。為此，家扶持續推動「無窮世代」計畫，透過元宵燈籠義賣籌募助學金，讓孩子不因家境限制而被迫放棄學習機會。

縣長王惠美自掏腰包捐出5萬元，盼讓善的種籽散播開來，彰化市長林世賢、前市長邱建富、縣議員溫芝樺及多位扶幼委員也到場見證這份傳承31年的愛，人人慷慨解囊捐千元、萬元現金響應。民眾也可電洽（04）7569336、上臉書搜尋「彰化家扶」了解義賣據點。

人人慷慨解囊捐千元、萬元現金，熱情響應彰化家扶傳承31年的古早燈義賣活動。（記者張聰秋攝）

志工細心整理各式精緻古早燈籠，這項義賣31年來不僅是文化的延續，更是撐起孩子求學希望的重要資金來源。（記者張聰秋攝）

現場民眾行動響應，每一盞燈籠的認購都是點亮家扶兒夢想的溫暖力量。（記者張聰秋攝）

古早燈創辦人李世湧主委與妻子始終如一，31 年來不畏寒風堅持擺攤義賣，展現小愛匯成大愛的動人力量。（記者張聰秋攝）

彰化縣長王惠美（左3）到場響應捐錢，盼讓善的種籽散播開來。（記者張聰秋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法