基隆海鮮聞名 基隆轉運站「煙仔虎」畫錯了惹議

基隆城際轉運站海洋主題公廁內的煙仔虎畫錯了。（記者盧賢秀攝）

現在基隆海域「煙仔虎」（東方齒鰆）最肥美的時候，內質鮮嫩有基隆小鮪魚之稱，基隆市城際轉運站的「海洋主題公廁」，有基隆特色海產，卻把煙仔虎畫錯了，畫成「煙仔」（正鰹），被作家曹銘宗抓包。國立海洋科技博物館典組主任陳麗淑認為，傳遞出去的訊息應該要正確。不過環保局表示，該魚類圖像以漫畫方式呈現，經比對與原物種特徵大致相符，尊重藝術家的創作。

煙仔虎分布以基宜花東最多，因牠的肉質柔軟、入口即化，民眾稱為冬季極品，基隆區漁會也以「南黑鮪魚，北煙仔虎」來行銷，基隆船長林新永說，每年冬季到春天是煙仔虎產季，現在煙仔虎最肥美的時候，做生魚片最好吃。

請繼續往下閱讀...

曹銘宗在城際轉運站的海洋主題公廁牆面上發現，把「基隆小鮪魚」煙仔虎畫錯了，畫成了「煙仔」（正鰹）了。他說，兩魚外觀最大的差別在於身上的橫條紋，煙仔虎（東方齒鰆）花紋在背部，煙仔（正鰹）花紋則在腹部，此外肉質也不同，他形容煙仔虎刺身和煙仔虎味噌湯「夭壽好吃」，很受歡迎。

陳麗淑表示，從圖片上面看，應該是畫圖的人沒有注意到這個很重要的差異，煙仔虎和正鰹的花紋位置不一樣，除了看外表之外，煙仔虎切開來牠的肉是比較偏白，正鰹就是做柴魚的材料，牠的肉比較偏紅，實際上是差異很大。

有些人會說畫漫畫不需要那麼講究？不過，她認為傳遞出去的訊息越正確，民眾對生物的了解就會越正確，她覺得這是蠻重要的。

基隆城際轉運站海洋主題公廁內的煙仔虎畫錯了。（記者盧賢秀攝）

有基隆小鮪魚的煙仔虎，花紋是在背部。（民眾提供）

煙仔虎現是肉質最肥美的時候，做成生魚片肉質軟嫩。（記者盧賢秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法