    首頁 > 生活

    拔蘿蔔裝滿1袋150元 台南將軍胡蘿蔔節2/27、28登場

    2026/02/25 13:17 記者楊金城／台南報導
    台南將軍區種植的胡蘿蔔，年後開始採收。（記者楊金城攝）

    台南將軍區種植的胡蘿蔔，年後開始採收。（記者楊金城攝）

    「胡蘿蔔的故鄉」台南將軍區種植的胡蘿蔔，年後開始採收，將軍區農會將在2月27、28日舉辦將軍胡蘿蔔節「斑芝花開-蘿蔔庄田園體驗活動」，下田拔胡蘿蔔只要150元，裝滿1大袋為止。並優惠姓名中有「胡、蘿、蔔」任一字的民眾每天20人免費拔蘿蔔。

    將軍胡蘿蔔約在去年9、10月栽種，因高溫少雨，初期發芽率受影響，生長期因氣候穩定，胡蘿蔔品質佳，唯一令人擔憂的是將軍胡蘿蔔的栽種面積因農村人口老化，老農無力耕種、人力短缺，今年胡蘿蔔面積已降至只有約170公頃，加工廠商契作價維持1台斤3.2、3.4元跟去年一樣。

    將軍區農會總幹事林彥良指出，將軍區因地處鹽分地帶，栽種的胡蘿蔔口感好，生長期氣候穩定，品質不錯，平均每分地產量約在1萬到1萬2000台斤，舉辦胡蘿蔔節希望行銷將軍胡蘿蔔，有了更多的市場和穩定收益，吸引新血從農。

    27、28日連2天舉辦的蘿蔔庄田園體驗活動，今年改在南21線將軍國中旁的胡蘿蔔田舉辦，現場報名，只要150元可裝滿1大袋胡蘿蔔，農會特地提供姓名中有「胡、蘿、蔔」任一字，可免費體驗拔蘿蔔，每天限定20名。

    會場還有家政班研發胡蘿蔔黃金饅頭及鮮榨甘甜胡蘿蔔汁、農會牛蒡、蘆筍系列伴手禮特價優惠，並展示將軍國中四健會胡麻作業組、漚汪國小食農教育成果。親子闖關遊戲，過關者可摸彩，有機會獲得文創小物—將將兔鑰匙圈。

