為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南3水庫蓄水率不到5成 力推再生水穩定枯水期供水

    2026/02/25 13:18 記者蔡文居／台南報導
    台南市全力推動再生水，以協助穩定枯水期的水資源調度。（台南市水利局提供）

    台南市全力推動再生水，以協助穩定枯水期的水資源調度。（台南市水利局提供）

    目前時序進入南部傳統枯水期，台南曾文、烏山頭及南化水庫3座主要水庫的總蓄水率已降到五成以下。台南市水利局表示，除了節流之外，南市府全力推動再生水的利用量，目前永康、仁德及安平3座水資源回收中心每日可供應6.1萬噸的再生水，協助穩定枯水期的水資源調度。

    台南市水利局表示，截至2月24日中午，台南地區水情正常，曾文─烏山頭水庫蓄水量約為2.75億立方公尺（蓄水率48.67％），南化水庫蓄水量約為4317萬立方公尺（蓄水率50.7％），總蓄水量約為3.18億立方公尺，合併蓄水率約為48.93％。農水署嘉南管理處一期作及春季雜作持續供灌中，南市民生及農業用水目前無虞。

    水利局表示，雖然南市水情仍屬穩定， 大家仍應維持節水好習慣以確保上半年用水無虞。目前工業單位已啟動自主節水5％等節水措施，南市各機關也配合啟動業務節水。

    水利局說明，目前永康水資源回收中心每日可供應再生水約1.55萬噸、仁德水資源回收中心每日可供應再生水約0.8萬噸；安平水資源回收中心每日可供應再生水3.75萬噸，總共每日供應6.1萬噸。統計3座再生水廠供水至今已逾4485萬噸，相當於3.5座白河水庫的有效蓄水量，對於穩定枯水期的水資源調度效益顯著，同時今年也啟動擴廠工程，目標將整體供水量能提升至每日8.8萬噸，以確保台南整體發展及產業用水供應穩定。

    此外，南市安平、永康、官田、柳營、虎尾寮、仁德及安南等7座水資源回收中心皆設有取水點，每日可供應1萬8000噸經過二級處理的放流水，可用於街道水抑制揚塵、路樹澆灌、緊急消防用水等用途，歡迎有用水需求的機關、民眾多加利用。

    台南安平水資源回收中心每日可供應再生水3.75萬噸。（記者蔡文居攝）

    台南安平水資源回收中心每日可供應再生水3.75萬噸。（記者蔡文居攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播