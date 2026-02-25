台南3水庫蓄水率不到5成 力推再生水穩定枯水期供水

台南市全力推動再生水，以協助穩定枯水期的水資源調度。（台南市水利局提供）

目前時序進入南部傳統枯水期，台南曾文、烏山頭及南化水庫3座主要水庫的總蓄水率已降到五成以下。台南市水利局表示，除了節流之外，南市府全力推動再生水的利用量，目前永康、仁德及安平3座水資源回收中心每日可供應6.1萬噸的再生水，協助穩定枯水期的水資源調度。

台南市水利局表示，截至2月24日中午，台南地區水情正常，曾文─烏山頭水庫蓄水量約為2.75億立方公尺（蓄水率48.67％），南化水庫蓄水量約為4317萬立方公尺（蓄水率50.7％），總蓄水量約為3.18億立方公尺，合併蓄水率約為48.93％。農水署嘉南管理處一期作及春季雜作持續供灌中，南市民生及農業用水目前無虞。

水利局表示，雖然南市水情仍屬穩定， 大家仍應維持節水好習慣以確保上半年用水無虞。目前工業單位已啟動自主節水5％等節水措施，南市各機關也配合啟動業務節水。

水利局說明，目前永康水資源回收中心每日可供應再生水約1.55萬噸、仁德水資源回收中心每日可供應再生水約0.8萬噸；安平水資源回收中心每日可供應再生水3.75萬噸，總共每日供應6.1萬噸。統計3座再生水廠供水至今已逾4485萬噸，相當於3.5座白河水庫的有效蓄水量，對於穩定枯水期的水資源調度效益顯著，同時今年也啟動擴廠工程，目標將整體供水量能提升至每日8.8萬噸，以確保台南整體發展及產業用水供應穩定。

此外，南市安平、永康、官田、柳營、虎尾寮、仁德及安南等7座水資源回收中心皆設有取水點，每日可供應1萬8000噸經過二級處理的放流水，可用於街道水抑制揚塵、路樹澆灌、緊急消防用水等用途，歡迎有用水需求的機關、民眾多加利用。

台南安平水資源回收中心每日可供應再生水3.75萬噸。（記者蔡文居攝）

