    首頁 > 生活

    一年只有一次！鹿港人拜天公要準備就等「這一碗」

    2026/02/25 13:03 記者劉曉欣／彰化報導
    鹿港鎮人拜天公非常隆重，鎮長許志宏遵照鹿港傳統拜天公。（取自許志宏臉書）

    鹿港鎮人拜天公非常隆重，鎮長許志宏遵照鹿港傳統拜天公。（取自許志宏臉書）

    今天是大年初九的「拜天公」日子，也是鹿港人的「小過年」，鹿港人不只拜天公特別隆重，最重要的是拜完天公，在燒完金紙後，就要煮上一鍋麵線，人人吃上一碗熱騰騰的麵線添福壽，送給自己來年最好的祝福。

    謝姓民眾表示，鹿港人拜天公要買「牽仔條」來拜拜，也就是形狀像是一串銅錢的糕條，馬年農曆有12個月，就要擺上12條，每條就代表農曆的1個月。如果家裡有年滿16歲、30歲、50歲、60歲、70歲、80歲、90歲、100歲者，就要多準備一個天公燈座，或是要準備鹼粽、壽龜來分送鄰居與親友。

    謝姓民眾指出，鹿港人傳統拜天公都是在凌晨1點，拜完天公大約也凌晨4點，傳統會煮個麵線來當早餐吃，麵線會加蒜苗、肉，可能肚子餓，都會覺得這一碗麵線特別好吃，因為全年度拜拜只有初九拜天公才有麵線吃。

    而鹿港人拜天公的供品當中，也會準備3座「紅麵線座」，經營咖啡館的業者施斐玟表示，她從小就是負責「紅麵線座」的人，首先要拿厚紙管當軸心，通常是裁縫機的所用車縫線的紙軸，再把紅麵線放在紙軸外，用橡皮筋綁起來，放入壽碗中。再另外拿紅麵線綁成細細的辮子，纏繞在底部，最後再剪壽字與紙花來作為裝飾。

    由於拜天公所用紅麵線，在拜完天公還會在供桌擺放一段時間，因此，拜完天公所煮的麵線，並不是拜完的麵線，就直接煮來吃。不少鹿港人說，準備麵線向天公祝壽，民眾自己也吃碗麵線，也是為自己添福壽。

    鹿港人拜天公會準備「牽仔條」，馬年農曆有12個月就要準備12條。（鹿港茉莉人文環境教育中心提供）

    鹿港人拜天公會準備「牽仔條」，馬年農曆有12個月就要準備12條。（鹿港茉莉人文環境教育中心提供）

    鹿港人拜天公超級講究，連麵線塔都要編辮子，還有壽字與紙花。（施大元提供）

    鹿港人拜天公超級講究，連麵線塔都要編辮子，還有壽字與紙花。（施大元提供）

    鹿港鎮長許志宏遵照鹿港傳統拜天公。（取自許志宏臉書）

    鹿港鎮長許志宏遵照鹿港傳統拜天公。（取自許志宏臉書）

    鹿港人拜天公，最期待就是拜完之後來碗熱騰騰的麵線吃來添福壽。（施姓民眾提供）

    鹿港人拜天公，最期待就是拜完之後來碗熱騰騰的麵線吃來添福壽。（施姓民眾提供）

