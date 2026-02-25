單親雙寶媽靠「免息創業貸款」翻身 花藝芳療店撐起新人生

單親雙寶媽貝拉透過勞動部「微型創業鳳凰計畫」資金成立花藝與芳療實體工作室，穩健經營1年多。（中彰投分署提供）

勞動部推動「微型創業鳳凰計畫」，透過提供2年以上免息創業貸款及專業顧問輔導，協助其發展微型企業，建構友善創業環境，勞動力發展署中彰投分署表示，迄今已協助近900人圓創業夢，其中女性創業家占比達74%。

中彰投分署分享，單親雙寶媽貝拉，透過計畫資金成立花藝與芳療實體工作室，並在顧問輔導過程中，補強原本較不熟悉的經營環節，至今已穩健經營一年多，逐步實現以花藝與芳療療癒他人的夢想。

貝拉歷經婚變，獨自扶養兩名年幼的孩子，為了給自己一個可以活下去的力量，重新拾起少女時期對花藝的熱愛，並結合自身在人資與情緒陪伴領域超過10年的經驗，進修取得情緒芳香師與花藝專業證照，並開始構思如何把專業轉化為支持他人的力量。在

中彰投分署協助貝拉運用微型創業鳳凰貸款資金，成立貝拉公主花藝店，結合花藝設計、一對一芳療諮詢、企業課程或花藝接案，打造不同於傳統花店的療癒型花藝空間，讓顧客不只買花，更能感受被理解與被接住的溫度。

貝拉創業初期，經營壓力接踵而來，透過計畫資源整合協助，參與創業課程與顧問輔導，逐步釐清品牌定位、市場方向與定價策略等關鍵經營課題，在顧問指導下，她強化花藝空間經營與課程設計能力，建立更完善的服務，使得顧客對品牌信任感明顯提升，利潤相應增加，她的創業之路也更加穩定。

中彰投分署表示，微型創業鳳凰計畫不只是提供資金，還有各項免費服務，包括創業前的探索、創業中的輔導，及貸款後的追蹤關懷，在民眾創業前中後各階段提供陪伴與支持，協助創業者一步步走穩，成為撐住創業夢想的重要力量。

貝拉的花藝教學課高朋滿座。（中彰投分署提供）

中彰投分署微型創業鳳凰提供創業研習課程。（中彰投分署提供）

