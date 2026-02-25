屏東北野祭3/6-3/8登場 車宿露營、風格市集超chill

屏東北野祭呈現戶外生活的輕鬆感，今年邁入第三屆。（圖由屏東縣政府提供）

邁入第三屆、深受戶外族群與音樂旅人喜愛的「2026屏東北野祭PP Festival」，將於3月6日至8日在屏東縣高樹鄉新豐親水公園旁登場，活動時間每日下午3點至晚間9點，免費入場。今年北野祭以車宿露營、多元音樂、風格市集、親子互動為核心。

屏東縣政府表示，今年舞台演出卡司堅強，邀請icyball冰球樂團、李嫣、庸俗救星、Miao Miao Flow，以及高樹地主團「迷霧森林」等超過12組藝人輪番登台演出。文化展演邀請來自高樹鄉加蚋埔的馬卡道族，帶來平埔族祈福舞蹈。

活動規劃多元露營體驗，除帳篷紮營外，現場設置露營車體驗與展示區，邀集多家知名品牌進駐，打造大型露營車展示會，讓民眾近距離認識不同型態的車宿生活樣貌。

現場還有手作體驗工作坊，包括馬卡道族花環編織手作坊、屏東藝術家峇岦嵐偲．旮札涅蘫帶領的伊亞偲烙「樹皮燈手作課程」、高樹在地原生態工作室的調香課程，以及綠植手作、求生手環製作與金工敲打體驗，大人或小孩都能報名體驗。

活動期間新豐親水公園下午1時至下午5時開放戲水，另設親子互動區4款遊戲讓大小朋友同樂，親子闖關賽規劃踩高蹺、矮獨木橋、小小搬運工等趣味關卡。

夜晚還有本屆全新亮點「星空電影院」，將於草地間放映知名導演魏斯・安德森（Wes Anderson） 執導的動畫電影《犬之島》，讓民眾在山嵐與星空陪伴下，放鬆享受戶外觀影的浪漫時刻。

交通旅遊處長黃國維表示，本屆主視覺推出北野祭吉祥物「高高」，以象徵山林守護的草鴞為靈感，搭配大地芋頭色系，塑造一隻靜靜守望山水、陪伴旅人探索北野的守護者形象，傳遞對自然、土地與生態共存的重視。同步推出的官方周邊商品，以實用與紀念性為設計主軸，包括北野祭環保餐具組、北野祭戶外小包，以及以吉祥物為主角的高高立體磁鐵。

本屆更攜手屏東在地職人茶飲品牌日訪承茶，推出限定聯名飲品「22度旺萊紅」，選用屏東在地台農17號金鑽鳳梨，融合紅茶香氣，呈現清爽微甜、充滿屏東風土特色的春日滋味，本月24日已開賣，活動期間北野祭現場也能品嚐。

北野祭期間，新豐親水公園同步開放戲水。（圖由屏東縣政府提供）

本屆北野祭第2晚（3月7日）將有煙火及無人機表演，圖為去（2025）年民眾坐在草地上欣賞煙火秀的悠閒景像。（記者羅欣貞攝）

屏東北野祭呈現露營等戶外生活的悠閒氛圍。（圖由屏東縣政府提供）

屏東縣政府25日公布今年北野祭活動內容。（記者羅欣貞攝）

