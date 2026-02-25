閩南習俗飄進客家庄 福安庄宣化堂天公生乞龜添話題

高雄旗山區唯一客家庄福安庄（雞油樹下）宣化堂，初次在大年初九拜天公引進乞龜活動，令客庄信眾感到新奇有趣。（圖由高師大客文所洪馨蘭副教授提供）

閩南特有民間習俗「乞龜」活動，首見於客家庄鸞堂祭典，高雄旗山區唯一客家庄福安庄（雞油樹下）宣化堂，初次在大年初九拜天公引進乞龜活動，令客庄信眾感到新奇有趣。

旗山福安庄宣化堂每年農曆過年舉辦一連串傳統民俗活動，從除夕遊子返鄉點香儀式開始，到大年初六扶鸞新春開筆儀式，初八將廟裡神轎抬出，將坐落於村庄東西南北的伯公請回廟裡，一同在初九天公生舉行三獻禮，現場演奏八音，正月十五鬧元宵更是傳承百年的庄頭盛事。

高雄師範大學客家文化研究所副教授洪馨蘭昨晚（24日）觀看福安庄宣化堂天公生祭典，意外發現首次有客庄鸞堂引進乞龜活動，初次舉辦雖「陽春」僅有數份，但仍令客庄信眾感到新奇有趣，今天將開放給居民擲筊乞龜。

宣化堂表示，隨著庄內人口外流，居民對傳統儀式的關注和參與都逐年銳減，乞龜活動雖是新的天公生活動內容，也不是客家庄熟悉的，但經過討論後大家還是同意舉辦，希望能吸引更多村民參與。

「乞龜」就是向神明乞討祥龜之意，為閩南特有民間習俗，隨著福建閩南移民移居澎湖，成為澎湖的傳統文化，盛行於澎湖及澎湖先民移居的南台灣等地，廟宇於元宵節（上元節）期間，提供平安龜供民眾向神明乞求回家，祈願家人一整年平安順遂、財運亨通。

早期農業社會百姓生活貧困，尤其遇到歉收之年，恰逢年關更加難過，因此廟宇就會在年關剛過的元宵期間，將庫存的糯米、麵粉等五穀米糧作成糕點，印有龜殼壽紋，只要民眾向神明請示筊杯，經神明許可，就可拿取所求的糕點度過年關。

乞得之人須於來年豐收時，另做龜紋糕點返還給神明，並予廟宇提供給其他需要度年關的民眾乞求，由於乞求的民眾為感念神明助難之恩，於返還時多會返還重於前一年所乞得的糕點來答謝神恩，因此供民眾乞求的糕點年年增加。

隨著時代演進，百姓生活富裕，傳統龜紋糕點外觀越來越精緻化，並演變成將糕點塑為烏龜實體的樣貌，早期以五穀米糧為食材的麵粉龜、糯米龜，也漸漸多樣化成精緻的麵酥龜、花生糖龜、鳳片龜等點心龜，後來隨著工商社會發展，務農者日漸減少，過往以龜還龜的實體返還漸漸變成以價金返還。

