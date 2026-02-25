《青朋好友》今熱血開播 走訪十校 揭開Z世代青春故事

新竹縣政府教育局製播的青年網路節目《青朋好友！起步走》今年全面升級。（新竹縣政府提供）

新竹縣政府教育局製播的青年網路節目《青朋好友！起步走》今年全面升級，推出全新企劃《青朋好友！起步走 校園篇》，由人氣偶像《B.CRUSH》洪暐與《炸裂吧 女孩》林芷芸擔綱主持，集結FEniX、VERA、B.CRUSH、ELL&s、幽靈水晶等當紅團體成員輪番助陣。

竹縣府今天舉辦節目開播宣傳記者會，副縣長徐元棟表示，《青朋好友！起步走》自2025年推出第一季10集節目後引發熱烈迴響，今年的校園篇預計播出18集，製作形式融合了紀錄片的敘事深度與網路綜藝的快節奏，讓校園不僅是拍攝場景，更成為青年發聲的核心場域，希望透過節目的陪伴與傾聽，取代單向說教，以真實視角看見青年、理解青年。

教育局長蔡淑貞指出，《青朋好友！起步走 校園篇》自2月25日起，每隔3週的週三晚間8時於YouTube 頻道準時更新，首集便感受到六家高中滿滿的青春能量。縣府期盼打造一個由青年出發、為青年發聲的平台，讓更多人看見新竹縣校園的多元風貌與青春能量，同時鼓勵青年勇於表達、主動參與公共議題，踏出屬於自己的「起步走」。

教育局表示，首集節目將於今晚8時正式上線，由主持人洪暐攜手人氣嘉賓 Satur n day成員唐立杰，帶領觀眾走進新竹縣第一所雙語高級中學縣立六家高中。節目團隊預計走進全縣10所高中職，透過實地走訪、執行任務與互動，深度挖掘校園故事，細膩捕捉學生在學習歷程、社團玩樂、升學迷惘與夢想追尋中的真實樣貌，呈現 Z 世代多元而鮮明能量。

《青朋好友！起步走》YouTube頻道： https://www.youtube.com/channel/UCcq2yj8nPUplxNv6fsIxi7g

《青朋好友！起步走 校園篇》IG粉絲專頁： https://www.instagram.com/letsgotohighschool/ 。#

B.CRUSH在《青朋好友！起步走 校園篇》開播宣傳記者會中，勁歌熱舞。（新竹縣政府提供）

《青朋好友！起步走 校園篇》由《B.CRUSH》洪暐與《炸裂吧 女孩》林芷芸擔綱主持。（新竹縣政府提供）

