為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    《青朋好友》今熱血開播 走訪十校 揭開Z世代青春故事

    2026/02/25 12:44 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣政府教育局製播的青年網路節目《青朋好友！起步走》今年全面升級。（新竹縣政府提供）

    新竹縣政府教育局製播的青年網路節目《青朋好友！起步走》今年全面升級。（新竹縣政府提供）

    新竹縣政府教育局製播的青年網路節目《青朋好友！起步走》今年全面升級，推出全新企劃《青朋好友！起步走 校園篇》，由人氣偶像《B.CRUSH》洪暐與《炸裂吧 女孩》林芷芸擔綱主持，集結FEniX、VERA、B.CRUSH、ELL&s、幽靈水晶等當紅團體成員輪番助陣。

    竹縣府今天舉辦節目開播宣傳記者會，副縣長徐元棟表示，《青朋好友！起步走》自2025年推出第一季10集節目後引發熱烈迴響，今年的校園篇預計播出18集，製作形式融合了紀錄片的敘事深度與網路綜藝的快節奏，讓校園不僅是拍攝場景，更成為青年發聲的核心場域，希望透過節目的陪伴與傾聽，取代單向說教，以真實視角看見青年、理解青年。

    教育局長蔡淑貞指出，《青朋好友！起步走 校園篇》自2月25日起，每隔3週的週三晚間8時於YouTube 頻道準時更新，首集便感受到六家高中滿滿的青春能量。縣府期盼打造一個由青年出發、為青年發聲的平台，讓更多人看見新竹縣校園的多元風貌與青春能量，同時鼓勵青年勇於表達、主動參與公共議題，踏出屬於自己的「起步走」。

    教育局表示，首集節目將於今晚8時正式上線，由主持人洪暐攜手人氣嘉賓 Satur n day成員唐立杰，帶領觀眾走進新竹縣第一所雙語高級中學縣立六家高中。節目團隊預計走進全縣10所高中職，透過實地走訪、執行任務與互動，深度挖掘校園故事，細膩捕捉學生在學習歷程、社團玩樂、升學迷惘與夢想追尋中的真實樣貌，呈現 Z 世代多元而鮮明能量。

    《青朋好友！起步走》YouTube頻道： https://www.youtube.com/channel/UCcq2yj8nPUplxNv6fsIxi7g

    《青朋好友！起步走 校園篇》IG粉絲專頁： https://www.instagram.com/letsgotohighschool/ 。#

    B.CRUSH在《青朋好友！起步走 校園篇》開播宣傳記者會中，勁歌熱舞。（新竹縣政府提供）

    B.CRUSH在《青朋好友！起步走 校園篇》開播宣傳記者會中，勁歌熱舞。（新竹縣政府提供）

    《青朋好友！起步走 校園篇》由《B.CRUSH》洪暐與《炸裂吧 女孩》林芷芸擔綱主持。（新竹縣政府提供）

    《青朋好友！起步走 校園篇》由《B.CRUSH》洪暐與《炸裂吧 女孩》林芷芸擔綱主持。（新竹縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播