愛因斯坦、飛行船跨時空現身！ 東海大學校友創「百分百AI生成片」

透過AI生成，愛因斯坦跨時空來到東海大學。 （校方提供）

愛因斯坦在東海大學校園榕樹下為學生講道？東海大學化工系校友鄭清和，為母校創建全AI生成影片，影片中，愛因斯坦侃侃而談，一旁還有白飛馬降落聽講，連飛行船都飛進校園，徐姓校友直呼「超狂的」。

東海大學校友鄭清和從2019年倡議AI計劃以來，將生成式AI導入母校必修課程，繼去年打造70%AI生成夢幻AI MV廣受學弟妹關注，逢東海創校70週年，再推全新AI主題形象片，以百分百AI生成技術，描繪愛因斯坦（Einstein，德國猶太裔理論物理學家）跨時空現身校園，創新飛行船升空及白飛馬降落等情節。

請繼續往下閱讀...

鄭清和強調，透過主題影片強調「以AI為師、教授為教練」，呈現AI融入教育轉型成果，提升學生知識應用能力，更落實Learn to Innovate（學以創新）教育理念，讓學弟妹具備創新精神與自主學習能力。

影片推出後讓師長好評讚許，東海大學校長張國恩說，AI既是工具也是環境，教育從來不只是對硬體的投資，「人」才是舞台上真正的主角，而東海將AI視為大學重生機會，讓學生具備面對智慧時代底氣。

透過AI生成，學生搭乘飛行船來到東海大學。 （校方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法