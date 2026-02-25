為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    愛因斯坦、飛行船跨時空現身！ 東海大學校友創「百分百AI生成片」

    2026/02/25 12:56 記者黃旭磊／台中報導
    透過AI生成，愛因斯坦跨時空來到東海大學。 （校方提供）

    透過AI生成，愛因斯坦跨時空來到東海大學。 （校方提供）

    愛因斯坦在東海大學校園榕樹下為學生講道？東海大學化工系校友鄭清和，為母校創建全AI生成影片，影片中，愛因斯坦侃侃而談，一旁還有白飛馬降落聽講，連飛行船都飛進校園，徐姓校友直呼「超狂的」。

    東海大學校友鄭清和從2019年倡議AI計劃以來，將生成式AI導入母校必修課程，繼去年打造70%AI生成夢幻AI MV廣受學弟妹關注，逢東海創校70週年，再推全新AI主題形象片，以百分百AI生成技術，描繪愛因斯坦（Einstein，德國猶太裔理論物理學家）跨時空現身校園，創新飛行船升空及白飛馬降落等情節。

    鄭清和強調，透過主題影片強調「以AI為師、教授為教練」，呈現AI融入教育轉型成果，提升學生知識應用能力，更落實Learn to Innovate（學以創新）教育理念，讓學弟妹具備創新精神與自主學習能力。

    影片推出後讓師長好評讚許，東海大學校長張國恩說，AI既是工具也是環境，教育從來不只是對硬體的投資，「人」才是舞台上真正的主角，而東海將AI視為大學重生機會，讓學生具備面對智慧時代底氣。

    透過AI生成，學生搭乘飛行船來到東海大學。 （校方提供）

    透過AI生成，學生搭乘飛行船來到東海大學。 （校方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播