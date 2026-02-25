彰化3/7雙會模式鬧元宵 踩街、晚會藝人開唱再衝一波

彰化市公所今舉辦「踩街國際嘉年華暨慶典之都晚會」記者會，現場邀請充滿異國風情的安地斯樂團熱力演出，為即將於3月7日登場的盛會暖場。（記者張聰秋攝）

今天正逢大年初九「天公生」，雖然各行各業早已開工上班多日，但在國人傳統觀念中，沒過完元宵節就不算過完年。彰化市公所今年春節期間，憑藉永樂民族商圈與陳稜小西商圈的「雙商圈模式」，成功吸引突破100萬人次造訪，創下最強走春紀錄。為了延續這股熱潮，市公所宣布將於下週六（3月7日）趁勝追擊，推出「踩街國際嘉年華」與「慶典之都晚會」，力拼再衝一波觀光人潮。

市長林世賢表示，繼先前的「向天公借膽」等新春盛典後，3月7日上6點起，先登場「踩街國際嘉年華」，分兩條路線進行，一條為創意提燈踩街造型競賽活動踩街路線，將從成功社區活動中心前旭光西路出發，沿民生南路、民生路、永樂街、民族路、曉陽路、旭光西路，共有41隊團體組報名參加競賽，獎項共15名，獎金最高5萬元；今年新增家庭組，計有150組報名參加，成員從旭光西路出發到慶安宮每隊可領取小吃券800元，小吃配合店家有24家，使用期限3月7日至3月15日。

另一條表演隊伍路線則由市公所出發，繞行光復路、和平路、三角公園、民族路、曉陽路、旭光西路，邀請曼加非洲戰鼓團、安地斯樂團、菎萊布達亞旺、鳳天神鼓、新新向榮舞團等多元團體演出。特別的是，彰化市的日本友好城市，大分縣玖珠町及岡山縣津山市也將跨海參與，展現跨國情誼。

緊接在後的「慶典之都晚會」於晚上8點在旭光西路登場，除了頒發踩街獎項，更邀請歌手向蕙玲、陳忻玥獻唱，還提供2萬元禮券、咖啡機等家電摸彩。此外，超可愛的限量小提燈，第3場發放則會在3月3日元宵節當晚6點起在彰化藝術館，歡迎民眾踴躍索取，一起來彰化感受現代「鬧元宵」的樂趣。

彰化市長林世賢（左）在記者會現場與表演團體互動，隨著旋律擺動，為慶典盛會暖身。（記者張聰秋攝）

彰化市今年推出的限量小提燈造型可愛吸睛，市公所將於3月3日元宵節當晚於彰化藝術館進行第三場發放。（記者張聰秋攝）

