大學學測放榜 他自創「第二本筆記複習法」考出挑戰醫學系實力

大學學測成績揭曉，張子翊（右二）與王若昀均考出佳績。（惠文高中提供）

大學學測成績今出爐，台中市立惠文高中學生張子翊立志當醫生，考出58級分佳績，張子翊準備功課穩紮穩打型，參加學校晚自習，更除在上課做筆記外，回家複習功課時會等消化完畢後，再寫「第二份筆記」，獨特的雙重筆記複習法，讓他校內成績維持校排1%，搭配學測成績可望循繁星入學管道挑戰醫學系，朝夢想前進。

惠文高中指出，張子翊因童年時家中有親人中風送加護病房，小小年紀的他看到醫生醫治病人的過程後，就立志當救人的醫生，喜歡生物解剖，又對醫學有強烈興趣，他深知挑戰醫學系學科成績不能馬虎，均會在段考前2週提早安排複習進度，以自己的讀書節奏加強複習，平時也參加學校的晚自習，讓自己集中精神，發揮最大的讀書成效。

張子翊還自有一套讀書祕訣，他除了上課認真聽講、勤作筆記外，更會在回家後複習當天所學並重新整理當天的筆記，等理解融會貫通後，再重新寫第二份筆記，「雙重筆記」複習法，讓他清楚學習脈絡，今天學測成績出爐考到58級分，差一點就滿級分，因是校排1%，將朝醫學系進行下一關的升學挑戰。

至於國際班的王若昀小時候曾跟雙親到英國劍橋大學旅遊，對國外大學的學習環境和氛圍產生極大興趣，國中開始認真準備英文，入學惠文高中後也明確規劃自己的未來，平時準備課以6成力放在準備國外大學，4成力顧校內課業，另外也主修法文，拿到美國升大學的SAT考試達1440分，另外參加雅思拿到7.5分，已錄取世界排名31的英國倫敦國王學院，還有曼徹斯特大學、雪菲爾大學和愛丁堡大學，她也申請多所美國大學，還在等待放榜中。

惠文高中指出，今天學測成績出爐，王若昀有4科達頂標，也是校排%的她，也有機會挑戰頂大經濟系，表現也極出色。

