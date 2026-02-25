為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    學測6科滿級分90級分大滿貫！ 南一中王奕翔笑稱「多用點心」幫助大

    2026/02/25 12:37 記者洪瑞琴／台南報導
    今日大學學測放榜，台南一中王奕翔（右1）、李映萱（左1）、黃君赫（左2）獲4科（國英數A自）滿級分，教務主任陳文賢（右2）代表學校致贈紀念小熊嘉勉鼓勵。（記者洪瑞琴攝）

    今日大學學測放榜，台南一中王奕翔（右1）、李映萱（左1）、黃君赫（左2）獲4科（國英數A自）滿級分，教務主任陳文賢（右2）代表學校致贈紀念小熊嘉勉鼓勵。（記者洪瑞琴攝）

    115學年度大學學科能力測驗今（25）日公布成績，台南一中再傳捷報，共有王奕翔、黃君赫、李映萱、薛渝樺等4位同學拿下國英數A自4科滿級分。其中王奕翔更勇奪國文、英文、數A、數B、自然、社會6科滿級分，締造90級分「大滿貫」佳績，表現亮眼。

    談起備考關鍵，王奕翔笑說，考前1個月學校設置的「活力補給站」幫助很大。晚上6點能安心吃晚餐、8點還有點心補給，不僅省去煩惱，也讓同學更願意留校自習。「看到很多人一起努力，彼此陪伴，更有衝刺的動力。」

    王奕翔早已在科學領域嶄露頭角，2025年參加「台灣國際科學展覽會」獲數學科2等獎，並成為美國國際科技展覽會ISEF正選代表，拿下「美國數學學會榮譽獎」，也以優異表現保送台大電機系。但他仍選擇挑戰自我，報考全部科目並全數滿級分。他認為，參與科展讓自己對科學更有熱情，也培養以更高層次思考問題的能力。今年學測數學出現矩陣題，他便以線性代數觀念解題，成功突破。

    他也強調「閱讀力」的重要。不論哪一科，多閱讀課外書籍能延伸視野，再透過不同題型整合知識，寫作時也能靈活運用素材。即使模擬考曾失利，他提醒自己不要沉溺低潮，「跌倒就趕快站起來，繼續往前走。」

    同樣4科滿級分的黃君赫則說，國文是自己最有興趣的科目，平時喜歡閱讀神話、歷史與哲學書籍，寫作時能從多元角度切入議題。他準備考試會依照學測時程安排複習，但不過度逼迫自己，追求效率。考前一週停止大量刷題，回歸課本與講義，穩固基礎。

    李映萱則感謝師長一路相伴。她表示，老師們無論課堂或課後都耐心解惑。自己的準備策略是先打穩基礎，考前一、兩個月再密集練習題目；面對考試緊張時，她會透過禱告沉澱心情，再專注迎戰。

