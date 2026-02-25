安燈拜斗暴衝7.3萬人！竹山克明宮「天公生」70人誦疏文超壯觀

南投竹山克明宮「天公生」舉辦祈福法會，今年安燈拜斗人數暴衝至7萬3000人，較去年6萬多人增加不少。（記者劉濱銓攝）

2月25日適逢農曆大年初九「天公生」玉皇大帝聖誕，南投縣竹山克明宮今為安太歲、點光明燈的信眾舉辦祈福法會，今年安燈拜斗人數超越去年6萬多人，一舉暴衝至7萬3000人，廟方還動員近70名志工誦經唸疏文，大殿內誦經、法器敲擊聲此起彼落，場面相當壯觀。

克明宮主委楊非武表示，該廟主祀關聖帝君、文昌帝君，每逢大年初九「天公生」都會舉辦祈福法會，為到廟安太歲、點光明燈的信眾祈福，去年人數約6萬多，今年則衝上7萬3000人，這在人口減少與老化的社會趨勢下，可說是逆勢成長。

楊非武說，該廟祈福法會是依照古禮，先誦經恭請神明前來賜福，再由志工唸疏文，逐一將安燈拜斗的信眾名字稟報上蒼，之後再火化疏文才算大功告成，為了替7萬3000多名信眾祈福，今年也動員近70名志工幫忙唸疏文，大殿內志工比鄰而坐齊心祝禱，誦經聲不絕於耳，場面莊嚴壯觀。

南投竹山克明宮「天公生」舉辦祈福法會，今年安燈拜斗人數暴衝至7萬3000人，廟方動員近70名志工誦經唸疏文，場面相當壯觀。（記者劉濱銓攝）

南投竹山克明宮「天公生」舉辦祈福法會，廟方主委楊非武（右二）動員近70名志工誦唸疏文，場面相當壯觀。右一為民俗專家廖大乙。（記者劉濱銓攝）

