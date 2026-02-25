為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    安燈拜斗暴衝7.3萬人！竹山克明宮「天公生」70人誦疏文超壯觀

    2026/02/25 12:34 記者劉濱銓／南投報導
    南投竹山克明宮「天公生」舉辦祈福法會，今年安燈拜斗人數暴衝至7萬3000人，較去年6萬多人增加不少。（記者劉濱銓攝）

    南投竹山克明宮「天公生」舉辦祈福法會，今年安燈拜斗人數暴衝至7萬3000人，較去年6萬多人增加不少。（記者劉濱銓攝）

    2月25日適逢農曆大年初九「天公生」玉皇大帝聖誕，南投縣竹山克明宮今為安太歲、點光明燈的信眾舉辦祈福法會，今年安燈拜斗人數超越去年6萬多人，一舉暴衝至7萬3000人，廟方還動員近70名志工誦經唸疏文，大殿內誦經、法器敲擊聲此起彼落，場面相當壯觀。

    克明宮主委楊非武表示，該廟主祀關聖帝君、文昌帝君，每逢大年初九「天公生」都會舉辦祈福法會，為到廟安太歲、點光明燈的信眾祈福，去年人數約6萬多，今年則衝上7萬3000人，這在人口減少與老化的社會趨勢下，可說是逆勢成長。

    楊非武說，該廟祈福法會是依照古禮，先誦經恭請神明前來賜福，再由志工唸疏文，逐一將安燈拜斗的信眾名字稟報上蒼，之後再火化疏文才算大功告成，為了替7萬3000多名信眾祈福，今年也動員近70名志工幫忙唸疏文，大殿內志工比鄰而坐齊心祝禱，誦經聲不絕於耳，場面莊嚴壯觀。

    南投竹山克明宮「天公生」舉辦祈福法會，今年安燈拜斗人數暴衝至7萬3000人，廟方動員近70名志工誦經唸疏文，場面相當壯觀。（記者劉濱銓攝）

    南投竹山克明宮「天公生」舉辦祈福法會，今年安燈拜斗人數暴衝至7萬3000人，廟方動員近70名志工誦經唸疏文，場面相當壯觀。（記者劉濱銓攝）

    南投竹山克明宮「天公生」舉辦祈福法會，廟方主委楊非武（右二）動員近70名志工誦唸疏文，場面相當壯觀。右一為民俗專家廖大乙。（記者劉濱銓攝）

    南投竹山克明宮「天公生」舉辦祈福法會，廟方主委楊非武（右二）動員近70名志工誦唸疏文，場面相當壯觀。右一為民俗專家廖大乙。（記者劉濱銓攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播