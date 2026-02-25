捷運頭前庄站、鳳鳴車站周邊與林口、汐止部分車格 3月起收費

新莊區捷運頭前庄站、鶯歌區鳳鳴火車站周邊，及遭長久佔用衍生髒亂的林口區文林二街、汐止區保長路及泰山區明志路等路段，總計272格路邊汽、機車停車格將於3月1日起實施收費管理。（新北市交通局提供）

為改善捷運站周邊轉乘停車秩序，新北市交通局營運科長王昶閔表示，新莊區捷運頭前庄站、鶯歌區鳳鳴火車站周邊，及遭長久佔用衍生髒亂的林口區文林二街、汐止區保長路及泰山區明志路等路段，總計272格路邊汽、機車停車格將於3月1日起實施收費管理。

王昶閔說，因應捷運環狀線及台鐵鳳鳴站開通後的轉乘需求，交通局在新莊區思源路、中正路及鶯歌區龍七路等3條路段共規劃221格路邊機車停車格，於3月起實施收費管理，排除長期佔用、並鼓勵民眾轉乘大眾運輸。

交通局指出，這次新增路邊汽、機車停車格收費路段及收費時間、費率部分，林口區文林二街、文林三街路邊汽車格收費時段為週一至週五8點至18點，每半小時10元；汐止區保長路路邊汽車格收費時段為週一至週五8點至18點，4小時開單一次，一次30元；新莊區思源路單號側（中正路至思源路61巷）及中正路（化成路至思源路）路邊機車格收費時段為週一至週五9點至17點，按日計次收費，一次20元；鶯歌區龍七路路邊機車格收費時段為週一至週五9點至17點，按日計次收費，一次20元；泰山區明志路3段432巷路邊汽車格收費時段為週一至週五7點20點，每半小時10元。

交通局補充，民眾停車若未收到繳費單，可透過行動支付App全國繳費網，或至「新北市路邊停車費查詢網查詢、繳費，避免逾期受罰。

