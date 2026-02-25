青埔店被爆蔬果發霉整理後重上架 大全聯回應了

桃園市政府衛生局接獲檢舉並派員至大全聯青埔店進行稽查。（桃市衛生局提供）

甫於去年12月新開幕的桃園青埔量販店─大全聯青埔店，被離職員工在社群網站揭露將發霉蔬果整理後重新上架販售，以及未經員工同意，擅自更動員工班表，且一個月改了4、5次，引發網友熱議；對此，桃園市政府衛生局表示，昨天有接獲檢舉並派員至現場進行稽查，但現場未發現發霉產品，後續將加強抽驗與稽查，另疑涉違反勞動基準法部分，勞動局將依規定派員實施通案性檢查，釐清是否有違反情事。

業者強調影響食安零容忍 衛生局稽查

大全聯公司今日也以新聞稿回應，經查該名員工晚班課員，主要負責依規定將次級商品登打並進行報廢作業。經公司內部完整查核，確認未有任何主管授意或指示將次級品經處理後再上架販售，相關登打報廢作業也未與個人績效或任何獎懲機制掛勾。

大全聯公司對任何不誠信或影響食品安全的行為，一律採取零容忍立場。目前已全面盤點並優化相關作業流程，進一步強化生鮮蔬果的效期管理與鮮度管理，並再次明確重申作業標準與責任分工。後續除持續加強門市端教育訓練與不定期稽核外，也將導入更嚴謹的管理與抽查機制，確保商品管理確實落實。同時，桃市衛生局也已到店全面檢視現場商品品質與後場操作流程，皆符合規範，後續將全力配合衛生局調查作業，並持續強化內部把關，確保提供消費者安全、安心且可信賴的購物環境。

該名離職員工在網路平台「Threads」自稱看到店內販售的番茄、秀珍菇、茂谷柑發霉，公司竟然是命員工將發霉商品擦拭乾淨就重新上架，甚至發芽的馬鈴薯也是挖去發芽部分就繼續賣。他因為提醒內部員工不要購買，就被店內幹部以長官關切壓力大為由臭罵，離職之後，詢問其他同事才發現，根本沒有長官關切此事，所以決定將事情曝光。

對此，桃市衛生局食品管理暨檢驗科代理科長黃叔慧今日表示，針對民眾反映賣場疑似販售變質食品一事，衛生局獲報後已於2月24日派員至現場進行稽查，經檢查架上生鮮蔬果產品，未發現有發霉變質、腐敗的情形，已要求業者應注意產品品質並落實自主管理，並將持續針對該門市及其他相關通路加強抽驗與稽查，以確保食品衛生安全。

黃叔慧說明，若發現業者有將腐敗或危害衛生安全之虞的食品再行販售，將依違反食品安全衛生管理法第15條有關食品不得變質或腐敗的規定，得依同法第44條處以6萬元以上2億元以下罰鍰。

甫於去年12月新開幕的大全聯青埔店，與IKEA桃園店同棟。（記者李容萍攝）

甫於去年12月新開幕的大全聯青埔店。（記者李容萍攝）

甫於去年12月新開幕的大全聯青埔店。（記者李容萍攝）

