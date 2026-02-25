學測公佈成績 員林高中四科達50級分以上18人次

員林高中四科達50級分以上18人次。（記者顏宏駿攝）

115年大學學測成績揭曉，國立員林高中四科達50級分以上高分群多達18人次，預估達到大學繁星推薦達醫學系門檻的同學共有8位；達到台大財金與法律系推薦門檻的同學就接近10人次。預估能在未來甄選入學管道中順利叩關臺大、清大、陽明交大、政大、成大等頂尖國立大學。

畢業於員林國中的李芸羿同學，英文滿級分、數學A14級分，高中三年成績穩居校排1%。她坦言自己並非「大考型學生」，因此選擇交通便利、適合拚繁星的員林高中。她以「努力堅持，讀累就休息」的節奏穩步前行，始終相信休息是為了走更長遠的路。談及感謝的人，她笑說：「謝謝自己，也謝謝家人與所有認真的老師。」未來希望朝心理學領域邁進，用專業幫助更多人。

自然滿級分、數學14級分的陳泳呈同學，來自竹塘國中，高中三年校排維持2%。熱愛棒球的他形容備考過程是意志與心態的磨練。曾有一段時間努力苦讀卻看不見成績起色，焦慮與懷疑接踵而來，甚至萌生放棄念頭。但在父母的支持、班導師高郁喬老師的引導，以及同學並肩奮鬥下，他重新調整步伐，走出低潮。他說：「這段過程讓我看見不足，也找到改進方向。」如今的亮眼成績，是他堅持不懈的最好回報。

來自明倫國中的張啟詮同學，當年以會考中等成績入學，3年後突破自我，在學測取得佳績。他分享讀書祕訣：平時上課專注，考前系統整理筆記，從基礎打穩；學測前每日持續練題，抓出弱點、分析錯誤原因。他感謝學校師長視如己出的教導與家人長久以來的陪伴支持。未來期盼朝商管或法律領域發展，開創屬於自己的舞台。

