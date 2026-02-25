宜蘭唯一學測滿級生 宜蘭高中陳繹安目標台大藥學系

宜蘭高中數理資優班陳繹安（左）拿下全縣唯一自然組學測滿級生，與校長洪光賢合影。（記者王峻祺攝）

大學學測成績今公布，宜蘭唯一學測國英數A自然60級滿級分，由宜蘭高中數理資優班陳繹安拿下，他出身數學、醫藥世家，國中升高中捨棄師大附中科學班，未來大學也不走醫學系，目標台大藥學，對化學、生物及中藥有濃厚興趣，認為藥師職涯更適合他，助人外也能追求個人夢想。

陳繹安畢業於宜蘭復興國中資優班，3年前考上師大附中科學班，但最後選擇就讀宜中數理資優班，陳繹安的父母及爺爺都是數學老師，舅舅、舅媽則分別是醫師、藥師，從小養成自律習慣，加上宜中師長輔助，讓他成功考取滿級分。

請繼續往下閱讀...

陳繹安說，考量通勤不便，最後選擇宜中就讀，想要證明在地就學，也能取得好成績，自己父母雖是老師，但他「自我要求高」，不用別人督促也會主動學習，加上師長給予開放步調，讓他有很大的空間探索成長。

他說，學測成績雖足以錄取醫學系，但高一參加陽明交通大學人才培育計畫，接觸到台北醫學大學教授的中藥課程，讓他決定投入藥學領域，未來目標台大藥學系，盼能透過6年制課程，學習藥學也能追求夢想，比起醫師的責任壓力，藥師更適合他的個人職涯規劃。

宜蘭高中校長洪光賢說，宜中今年成績大放異彩，感謝師長及學生努力，數理資優班更連續3年拿下宜蘭唯一60級分學校，後續會全力協助每位學子進行「繁星推薦」與「個人申請」的志願填寫與輔導，目標都能進入理想校系。

宜蘭高中學測成績大放異彩，數理資優班更連續3年拿下宜蘭唯一60級分學校。（記者王峻祺攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法