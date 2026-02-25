為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    宜蘭唯一學測滿級生 宜蘭高中陳繹安目標台大藥學系

    2026/02/25 12:02 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭高中數理資優班陳繹安（左）拿下全縣唯一自然組學測滿級生，與校長洪光賢合影。（記者王峻祺攝）

    宜蘭高中數理資優班陳繹安（左）拿下全縣唯一自然組學測滿級生，與校長洪光賢合影。（記者王峻祺攝）

    大學學測成績今公布，宜蘭唯一學測國英數A自然60級滿級分，由宜蘭高中數理資優班陳繹安拿下，他出身數學、醫藥世家，國中升高中捨棄師大附中科學班，未來大學也不走醫學系，目標台大藥學，對化學、生物及中藥有濃厚興趣，認為藥師職涯更適合他，助人外也能追求個人夢想。

    陳繹安畢業於宜蘭復興國中資優班，3年前考上師大附中科學班，但最後選擇就讀宜中數理資優班，陳繹安的父母及爺爺都是數學老師，舅舅、舅媽則分別是醫師、藥師，從小養成自律習慣，加上宜中師長輔助，讓他成功考取滿級分。

    陳繹安說，考量通勤不便，最後選擇宜中就讀，想要證明在地就學，也能取得好成績，自己父母雖是老師，但他「自我要求高」，不用別人督促也會主動學習，加上師長給予開放步調，讓他有很大的空間探索成長。

    他說，學測成績雖足以錄取醫學系，但高一參加陽明交通大學人才培育計畫，接觸到台北醫學大學教授的中藥課程，讓他決定投入藥學領域，未來目標台大藥學系，盼能透過6年制課程，學習藥學也能追求夢想，比起醫師的責任壓力，藥師更適合他的個人職涯規劃。

    宜蘭高中校長洪光賢說，宜中今年成績大放異彩，感謝師長及學生努力，數理資優班更連續3年拿下宜蘭唯一60級分學校，後續會全力協助每位學子進行「繁星推薦」與「個人申請」的志願填寫與輔導，目標都能進入理想校系。

    宜蘭高中學測成績大放異彩，數理資優班更連續3年拿下宜蘭唯一60級分學校。（記者王峻祺攝）

    宜蘭高中學測成績大放異彩，數理資優班更連續3年拿下宜蘭唯一60級分學校。（記者王峻祺攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播