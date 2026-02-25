為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    228連假出遊人潮多 中市交通局建議可利用台74線串接國道4號

    2026/02/25 12:17 記者蘇金鳳／台中報導
    228連假中部交通疏運措施。（市府提供）

    228連假中部交通疏運措施。（市府提供）

    再過一天就是為期3天的228和平紀念日連續假期，民眾為把握元宵節前的最後一個連假，出遊人潮可預料，台中市政府交通局規劃疏導措施，因應國道1號豐原至大雅路段假日期間車流量較大情形，建議用路人彈性規劃行車路線，可利用台74線串接國道4號等替代道路行駛，分散車流、避免塞車。

    此外，台灣高鐵自2月26日至3月2日加開80班次列車，5天共計提供902班次服務；台鐵全線亦加開各級列車113班次，提升運能。而交通部公路局為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，2月26日0時起至3月1日24時止實施國道客運票價優惠，88條國道客運路線享85折票價；搭乘國道客運、台鐵或高鐵後，10小時內轉乘台中市區公車，還可享基本里程免費優惠。

    交通局長葉昭甫表示，國道1號大雅系統交流道已銜接台74線，用路人無須再經平面道路轉接，即可快速轉換道路系統，有效節省行車時間，同時紓解國1大雅、台中及南屯等交流道周邊車流壓力，建議民眾可透過「台中交通網APP」查詢即時路況資訊，避開壅塞路段。

    今年228假期自2月27日至3月1日共3天，與農曆春節時間相近，不少民眾可能安排短途旅遊行程，交通局依據農曆春節期間台中市高快速公路交通量分析，主要道路車流呈現逐年增加趨勢，其中國道1號因大雅系統交流道銜接台74線後，轉接效率明顯提升，對整體路網紓解發揮效益。

    交通局指出，交通部高速公路局於2月27日至3月1日實施國道單一費率措施，每日0時至5時暫停收費，鼓勵民眾分流行駛，中部地區建議行駛國道3號霧峰路段往返國道1號台中系統交流道、國道3號中港系統交流道時，可改走台74線避開易壅塞路段。

    另國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口，於2月28日及3月1日13時至18時實施高乘載管制，前往宜蘭、花蓮旅遊民眾請特別留意。

