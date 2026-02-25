台灣國際蘭展2/27登場 結合科技與美學吸睛

2026台灣國際闌展曁花卉科技展2月27日登場，結合Al科技與莫內美學。（記者王涵平攝）

2026台灣國際蘭展曁花卉科技展2月27日登場，結合Al科技與莫內美學，以綻放台灣（Blooming Taiwan）為主題，規劃「綻放館」、「花漾館」「鏈結與生活館」及「市集館」等館區，其中莫內名畫與特殊噴墨蘭花的創意展示，預計成為最吸睛的視覺焦點。

台灣國際蘭展展期至3月16日，台南市府今日在後壁區農業部花卉創新園區舉辦展前記者會，台南市長黃偉哲及農糧署、中華民國對外貿易發展協會、台灣蘭花產銷發展協會等各界人士與會，音樂精靈林逸欣現場演奏小提琴，為蘭展譜出優美的序曲。

台灣國際蘭展邁入第21年，首度與「花卉科技展」雙展，主題「綻放台灣」象徵台灣花卉在逆境中持續突破、再生與綻放。黃偉哲表示，全球每6株蘭花就有1株來自台南，出口版圖橫跨美、日、加、澳等60多國，展現出台灣在全球花卉市場的絕對競爭力，今年蘭展適逢228連假，也希望結合在嘉義舉行的台灣燈會，吸引更多遊客前來。

多元主題展館「綻放館」運用裸視3D科技結合吉祥物「蘭獸」，打造沉浸式觀展體驗;「花漾館」集結上千株國內外優秀蘭花，並辦理國際競賽、大獎花展示及商業品種展出，完整呈現世界級育種成果與最新市場趨勢。「鏈結館」商務洽談區，打造結合展示、洽談與媒合的國際B2B交流平台，並提供一站式出口檢疫服務，協助國際買主快速完成採購流程。展場還有幸福市集、青農教育景觀競賽及國內外景觀布置讓花卉從專業領域走入日常生活。

2026台灣國際闌展曁花卉科技展2月27日登場。（記者王涵平攝）

