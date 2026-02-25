湖口行春宴2/28登場 萬人食福、千人踩街展現客庄百年傳統文化

新竹縣湖口鄉公所今天舉辦「行春宴食福遶庄文化祭」記者會 ，請來民俗技藝舞龍隊及神將精彩演出暖場。（記者廖雪茹攝）

新竹縣湖口鄉「行春宴食福遶庄文化祭」，2月28日（農曆正月12）將在湖口三元宮正式揭開序幕 ，這項延續百年的客家傳統，結合了宗教遶境、萬人食福體驗與社區的精彩演出，堪稱是年後新竹客庄的重頭戲。

湖口鄉公所今天舉行行春宴活動宣傳記者會，由民俗技藝舞龍隊及神將精彩演出暖場。鄉長吳淑君表示，今年特別邀請到第35屆傳藝金曲獎最佳專輯製作人吳榮順教授擔任策展人，規劃一場極具聽覺震撼的「客家八音大堵班、拚場」 。

這個週六上午8點起，6組頂尖的客家八音團，包括田屋北管八音團、新竹北埔八音團、新埔內立同樂軒、深井新興軒北管八音團 、乾興客家八音團、苗栗益揚軒北管八音團等，將於三元宮廟棚口進行精彩演奏，重現傳統廟會最純粹的聲響藝術 。

10點30分起，吳淑君與貴賓將帶領湖口國小學生，身著客家花布與斗笠，挑起扁擔步入會場，象徵客家分享精神的傳承 。隨後，由專業廚師掌廚的「萬人食福宴」將在11點30分開席，現場備足1萬人份的炒米粉、滷肉福菜、粄條等6樣道地客家美食，讓民眾在熱鬧氛圍中食福平安 。

下午1點30分「千人創意踩街」接棒登場，隊伍由老湖口天主堂出發，行經湖口老街至三元宮 。今年陣容龐大，包含湖口百米金龍藝陣、客家方口獅、老背少民俗表演、客家花鼓隊、三太子、各大社區協會表演團隊，期展現多元的客庄文化創意。

湖口鄉公所表示，28日當天上午10點，開放「1日八音學徒」報名，課程採精緻小班制，限量20個名額，邀請有興趣的民眾一起體驗樂器、感受客家文化。

湖口行春宴食福遶庄文化祭結合了宗教遶境、萬人食福體驗與社區的精彩演出，堪稱是年後新竹客庄的重頭戲。（記者廖雪茹攝）

