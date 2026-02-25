228連假桃機估日均運量14.7萬人次 籲旅客提前3小時抵達機場

桃園機場公司表示，春節連假期間，桃園國際機場疏運作業整體平穩順暢，隨著228和平紀念日連假將至，預估日均運量約14.7萬人次，提醒旅客提前3小時抵達機場。（桃園機場公司提供）

農曆春節剛結束，緊接著這週五就是228連假；桃園機場公司表示，春節連假期間，桃園國際機場疏運作業整體平穩順暢，隨著228和平紀念日連假將至，預估日均運量約14.7萬人次，出境高峰落在2月26日，約15.3萬人次，入境高峰為3月2日，約14.9萬人次，提醒旅客提前3小時抵達機場，並善用公共運輸，預留通關時間。

機場公司表示，經統計，春節期間2月13日至2月23日，共11日，總運量約170.6萬人次，日均量約15.5萬人次，較去年同期增加約5.8%。其中春節尖峰日單日運量達16.9萬人次，尖峰時段航廈內出現旅客排隊情形，在各單位協同調度與動線彈性調整下，協調增加出勤人力，同步提升行李輸送與分流作業，整體作業仍維持順暢。

機場公司指出，今年春節疏運透過AI輔助運量預估模型及跨單位滾動檢討，尖峰日落點、整體預估運量皆與實際運量相符。經統計，春節期間已有超過4天單日運量突破16萬人次，整體疏運作業順暢。

機場公司提醒，228連假期間出國人潮眾多，尖峰時段入出境人潮集中，出境報到、行李託運、安檢，以及入境時的行李提領等流程皆有可能出現排隊停等情形，尖峰時段大量託運行李的處理也需時間逐步消化。旅客應提前3小時抵達機場，預留較多時間辦理報到，並盡早完成安檢，或是善用自助報到、自助託運及行李相關服務，分散人工櫃檯作業壓力，提升整體通關與報到體驗。

