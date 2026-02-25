為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    週五緊接228連續假期！國道塞車路況預報出爐

    2026/02/25 11:27 記者吳亮儀／台北報導
    和平紀念日連假國道收費措施。（高公局提供）

    本週五開始就是228和平紀念日三天連續假期，交通部高速公路局今天（25日）公布國道路況預報，並提醒為分散尖峰時段車流，連假期間有單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」單一費率再8折收費，及每日0-5時暫停收費等措施。

    依據中央氣象署天氣預報，和平紀念日連假受鋒面通過及東北季風增強影響，各地降雨機率高，中部以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。

    另外，依觀光署公布到2月12日的訂房率資料，假期首2日平均訂房率前3高縣市依序為雲林縣、台南市及苗栗縣。和平紀念日連假仍在新春元宵期間，高公局研判若天氣放晴將有大量旅遊車潮，建議民眾多搭乘公共運輸。

    如欲自行開車，中短程請多利用省道等地方道路，長程若行駛國道則可多加留意高公局路況預報資訊，以避開國道壅塞路段及時段。另外，為分散尖峰時段車流，和平紀念日連假期間實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」單一費率再8折收費及每日0-5時暫停收費等措施。

    高公局228連假國道第2日路況北區南向預報圖。（高公局提供）

    和平紀念日連假第2日國道中區北向路況預報圖。（高公局提供）

