    1500盞齊發！台南仁德「點亮成功」森林燈會 228連假登場

    2026/02/25 11:11 記者吳俊鋒／台南報導
    「點亮成功」歡慶元宵活動228連假登場，森林燈會已完成佈置。（圖由鄭晴而提供）

    由地方發起的台南仁德區「點亮成功」歡慶元宵活動，今年仍選在虎山實驗小學後方舉行，採森林燈會的形式，集結了1500盞，精彩呈現，本週五傍晚熱鬧開幕。

    「點亮成功」由里辦公處結合各界資源共同推動，去年首度舉行，人潮塞爆，因迴響熱烈，地方續辦，邀請大小朋友一起來林間提燈籠、吃湯圓、慶元宵。

    成功里長鄭晴而表示，活動於228的3天連假舉行，在台糖的虎山林地登場，每日都有千份的元宵小物，讓親子闖關兌換；週五開幕時，加碼贈送小馬提燈，限量600個，要把握機會。

    鄭晴而指出，今年由區公所支援人力，協助辦理，也感謝立委陳亭妃與議員吳禹寰，各在中央、地方爭取資源，加上保華宮的相挺，讓活動內容更豐富。

    鄭晴而說，活動場域雖然僅約200米，但增加了光影藝術的設計元素，包含紫草燈、窗簾燈、網狀燈等，營造出更繽紛的熱鬧氛圍，提前歡度元宵佳節。

    鄭晴而提到，目前迷宮、歇腳處、祈福亭、用餐區等場地布設都已完成，而1500盞的燈籠，以及相關的光影裝置，也全力測試中，一切順利。

    鄭晴而強調，3天的活動，有現場演奏、文創市集、美味炸湯圓，加上飲品，以及限量的元宵小物等，歡迎大家共襄盛舉。

    「點亮成功」歡慶元宵活動228連假登場，今年增加光影藝術的設計元素。（圖由鄭晴而提供）

    「點亮成功」歡慶元宵活動228連假登場，森林燈會已完成佈置，全力測試中。（圖由鄭晴而提供）

