賞台北燈節順遊周邊！打卡還能抽獎 西門商圈回饋25％

今年台北燈節周邊的商圈也紛紛響應推出燈節限定優惠，沅陵商圈舉辦「點亮沅陵彩燈節」。（北市觀傳局提供）

「2026台北燈節」今晚至3月15日在花博公園及西門町登場，今年燈節首度推出「雙展區、雙IP」策展模式，集結《變形金剛》柯博文以及潮玩IP「泡泡瑪特POP MART」人氣角色，周邊的商圈也紛紛響應推出燈節限定優惠，悠遊卡公司也響應燈節，悠遊付會員只要在「西門商圈活動店家」消費滿100元，最高享25％回饋，台北市府觀傳局推薦民眾賞燈之餘，可到周邊商圈吃美食、逛街。

觀傳局指出，鄰近花博展區的中山商圈在花博公園入口廣場舉辦「慶元宵賞花燈」活動，特別與台北市景福宮合作串連燈飾點亮中山商圈周邊並設置「璀璨中山」燈組；參觀燈節前後可安排順遊雙城街夜市及晴光市場。位於台北孔廟前的大龍夜市推出「生龍活虎慶元宵燈節」活動，大龍公園也響應設置「貝貝與他的工具」燈組，周邊還有圓山商圈、至聖花博商圈、大龍峒商圈，都可以一路順遊。

觀傳局表示，西門展區位於商圈店家稠密的西門町，悠遊卡公司響應燈節，悠遊付會員只要在「西門商圈活動店家」消費滿100元，最高享25%回饋。在中山堂附近的城中五大商圈，包含榮町商圈舉辦「榮町漫市集元宵燈節活動」，並結合中正區公所3月14日舉辦的「漢衣相逢、榮町漫遊」單身聯誼活動，以漢服妝扮復古漫遊榮町商圈和舊城歷史街區，體驗沉浸式賞燈。

沅陵商圈舉辦「點亮沅陵彩燈節」，中華路影音街也設置音響造型打卡裝置，拍照打卡即可抽大獎。北門相機商圈舉辦「2026台北燈節趣味創意攝影比賽」，擁有濃厚的書香及咖啡香的重南書街也適合順訪。城中五大商圈同時搭配各商圈特色懸掛燈飾或打卡燈飾，透過溫暖燈光與趣味元素，讓旅客感受元宵彩燈之美。

北門站的台北地下街，此次特別設置「福氣不倒喵」、「吉馬來台北地下街」燈組，並推出「歡樂燈節 好運吉馬來 假日快閃送」活動；萬華火車站站前廣場將有「2026台北燈節‧咖啡首都嘉年華」咖啡市集，在繽紛燈火街頭表演與爵士樂音中，品味精品咖啡，以及萬華街區發展協會推出「燈照艋舺：2026 馬馬慶元宵」，並在剝皮寮設置「光行小馬」及祖師廟佈置祈福光廊「尋光小徑」，更推出搭配多場文化導覽體驗。

此外，今年小提燈以柯博文為主題設計，結合科技感與童趣元素，共發放10萬盞，每⼈限領1盞，發完為⽌，燈節期間從3⽉1⽇⾄3⽉3⽇為期3天於花博展區及⻄⾨展區發放⼩提燈，花博展區於服務台發放（花博公園入⼝花牆）、⻄⾨展區則於2號服務台（位於中⼭堂廣場）發放，每⽇下午3時開始發放。

台北市12行政區也將於3月1日至2日，下午2時開放免費領取小提燈，包含大安區（大安森林公園8號出入口）、內湖區（內湖公民會館）、士林區（士林區行政中心）、文山區（文山行政中心前廣場）、北投區（北投慈后宮）、中山區（中山區行政中心）、信義區（信義區行政中心南側大門）、松山區（松山區行政中心）、萬華區（剝皮寮歷史街區）、中正區（中正紀念堂大孝門旁-臨愛國東路）、大同區（大同區行政中心）、南港區（南港車站CityLink廣場）。

柯博文小提燈童趣可愛。（記者孫唯容攝）

鄰近花博展區的中山商圈在花博公園入口廣場舉辦「慶元宵賞花燈」活動，特別與台北市景福宮合作串連燈飾點亮中山商圈周邊並設置《璀璨中山》燈組。（觀傳局提供）

