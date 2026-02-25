雙北拖吊漫天喊價亂象 林亮君、顏蔚慈批：政府放任讓民眾淪待宰肥羊

台北市議員林亮君（左）和新北市議員顏蔚慈（右）呼籲雙北市府提出作為，遏制拖吊亂象。（林亮君提供）

台北市、新北市接連出現拖吊業者漫天喊價的亂象，機車拋錨5公里開價4萬5千元、烏來拖至市區收費10萬元，引起輿論譁然。對此，新北市議員顏蔚慈表示，相關案件已非單一事件，而是疑似具組織性的灰色操作模式；台北市議員林亮君指出，雙北市府應明訂拖吊收費級距、定型化契約，契約內未記載事項均不應收取，嚴重者吊銷營業執照，制度化管理以正歪風。

顏蔚慈表示，今年已有多起拖吊爭議，非僅單純消費爭議，而是涉及詐欺行為，部分業者疑似透過數位行銷壟斷操作市場，以多間公司名稱搭配搜尋引擎最佳化（SEO）和關鍵字廣告，幾乎包辦「拖車」、「道路救援」等搜尋結果，掌握網路流量，發生意外急於尋求拖吊服務的市民連繫後，再以上車費、下車費、絞盤費、夜間加成、下雨出勤費等名目，層層加價。

林亮君指出，有業者疑似鎖定女性車主，趁其焦慮心慌之際，將報價資訊夾雜在多張照片中傳送，事後再將爭議包裝成消費糾紛，使得受害者求助無門，在時間與訴訟成本壓力下，許多民眾選擇息事寧人，但若業者一開始即刻意隱瞞真實費用結構、以低價誘使交易，事後大幅灌水，情節重大者恐涉「刑法」第339條詐欺罪；如現場有強迫意味，也恐觸及第304條強制罪，然實務上舉證困難，凸顯現行制度、監管機制不足。

顏蔚慈提到，拖吊車屬汽車運輸業一環，道路救援與拖吊服務應建立基本費率區間，以及透明揭露機制，而不是放任市場在灰色地帶操作，政府別讓民眾淪為待宰肥羊。林亮君建議，雙北市府應建立拖吊費率級距上限、訂定定型化契約範本，明訂不得事後追加未事前告知的費用項目、違規情節重大可吊銷營業資格，遏止業者漫天喊價。

