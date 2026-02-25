瀝青刨除料變黃金路基 南市攜手中央大學試鋪拚淨零

台南試鋪瀝青刨除料作路基回填，打造循環工程新模式。（圖由南市工務局提供）

為推動循環經濟與工程淨零排放，台南市攜手國立中央大學研究團隊，利用溪埔中路拓寬工程，啟動瀝青混凝土刨除料應用於路基回填的現地試鋪作業，盼建立可供全國工程界參考的施工模式，為刨除料去化開創新解方。

南市工務局指出，道路養護須先刨除老舊破損路面再重鋪，長年累積的瀝青刨除料若未妥善利用，易成環境負擔。對此，行政院公共工程委員會已修訂「工程採購契約範本」，明訂刨除料為機關所有，要求各工程單位強化管理與再利用機制。

工務局超前部署，在「南121線溪埔中路拓寬暨新闢道路銜接烏橋中路工程」設計階段，即與設計單位研議將刨除料作為路基回填材料，並透過土壤衝擊試驗（CLEGG，ASTM D5874）量測衝擊值（CIV），作為評估道路基底強度依據，兼顧工程品質與資源再生。

由於目前尚無明確施工規範可循，工務局以納入公共工程標準為目標，邀請中央大學陳世晃教授團隊參與研究。歷經6個月完成料源取樣、篩分析及含水量等室內試驗，並擬定試鋪計畫，於2月23日展開現地試鋪。

南市工務局長陳世仁表示，本次試鋪長約60公尺、厚50公分，分3組不同料源進行測試，詳細紀錄施工流程與機具數據，完工後辦理現地試驗與成效追蹤，逐步建立標準作業程序與品質驗收基準。預計今年第4季邀請工程界觀摩成果，推廣瀝青刨除料應用經驗，為公共工程邁向淨零排放與資源循環奠定新里程碑。

南市工務局攜手中央大學推動刨除料再利用，減少工程排放。（圖由南市工務局提供）

