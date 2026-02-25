為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    陳亭妃攜手民間力量 捐贈250盒草莓助南家扶

    2026/02/25 10:51 記者蔡文居／台南報導
    立委陳亭妃攜手民間善心力量，捐贈南台南家扶中心250盒草莓，祝福家扶學子「莓開眼笑幸福莓滿」。（陳亭妃提供）

    立委陳亭妃攜手民間善心力量，捐贈南台南家扶中心250盒草莓，祝福家扶學子「莓開眼笑幸福莓滿」。（陳亭妃提供）

    立委陳亭妃、市議員陳怡珍與陳亭妃服務團隊執行長蔡旺詮攜手民間善心力量，由青果西施「顏嘉縈」邀請山甲青果行「桔子潔潔」及滿億行一同捐贈南台南家扶中心250盒草莓，祝福家扶學子「莓開眼笑幸福莓滿」。

    陳亭妃表示，草莓總讓人聯想到幸福與被疼愛的感覺，因此特別希望趕在產季結束前，把這份「甜甜的心意」送給家扶中心的孩子。或許是一盒草莓，但對孩子來說，可能是一個被記住、被關心的感覺。希望透過這樣的行動，讓孩子知道社會一直在他們身邊。未來仍會持續串聯社會資源，與民間團體合作，把關懷送到更多角落，希望台南的孩子，不論背景，都能在被支持的環境裡安心長大。

    陳怡珍說，很多家庭平時生活壓力大，孩子未必常有機會吃到當季水果，因此這次捐贈不只是物資，更是一份陪伴。看到孩子們笑著說謝謝，其實大家心裡都被療癒了。

    蔡旺詮說，這次能順利完成捐贈，感謝民間夥伴共同響應，讓善意從一個念頭變成具體行動。台南一直是一座有人情味的城市，只要有人願意牽線，社會力量就能匯集起來，把溫暖送進需要的地方。

    南家扶中心則表達感謝，草莓將分送給家扶的弱勢家庭與兒少，讓孩子們能在生活中感受到社會支持。對許多家庭來說，這不只是水果，更是一份被看見的心意。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播