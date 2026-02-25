陳亭妃攜手民間力量 捐贈250盒草莓助南家扶

立委陳亭妃攜手民間善心力量，捐贈南台南家扶中心250盒草莓，祝福家扶學子「莓開眼笑幸福莓滿」。（陳亭妃提供）

立委陳亭妃、市議員陳怡珍與陳亭妃服務團隊執行長蔡旺詮攜手民間善心力量，由青果西施「顏嘉縈」邀請山甲青果行「桔子潔潔」及滿億行一同捐贈南台南家扶中心250盒草莓，祝福家扶學子「莓開眼笑幸福莓滿」。

陳亭妃表示，草莓總讓人聯想到幸福與被疼愛的感覺，因此特別希望趕在產季結束前，把這份「甜甜的心意」送給家扶中心的孩子。或許是一盒草莓，但對孩子來說，可能是一個被記住、被關心的感覺。希望透過這樣的行動，讓孩子知道社會一直在他們身邊。未來仍會持續串聯社會資源，與民間團體合作，把關懷送到更多角落，希望台南的孩子，不論背景，都能在被支持的環境裡安心長大。

陳怡珍說，很多家庭平時生活壓力大，孩子未必常有機會吃到當季水果，因此這次捐贈不只是物資，更是一份陪伴。看到孩子們笑著說謝謝，其實大家心裡都被療癒了。

蔡旺詮說，這次能順利完成捐贈，感謝民間夥伴共同響應，讓善意從一個念頭變成具體行動。台南一直是一座有人情味的城市，只要有人願意牽線，社會力量就能匯集起來，把溫暖送進需要的地方。

南家扶中心則表達感謝，草莓將分送給家扶的弱勢家庭與兒少，讓孩子們能在生活中感受到社會支持。對許多家庭來說，這不只是水果，更是一份被看見的心意。

