迎接WBC 「a-We發功」棒球應援貼圖全球上架

2026年世界棒球經典賽（WBC）將登場，文化部今天宣布，文化外交大使a-We也將化身應援大使，貼圖「a-We發功！臺灣的棒球應援玄學」即日起在LINE全球同步上架。

繼1月底推出以文化外交大使a-We為主角的「日常款」貼圖大獲好評後，第二波a-We貼圖「a-We發功！臺灣的棒球應援玄學」專為棒球賽季量身打造，還有同步推出貼紙，將陪伴海內外球迷為台灣英雄們集氣加油。

文化部今天透過新聞稿表示，a-We首波日常款貼圖，在台日兩地社群掀起討論熱潮，不僅有留言直呼「好可愛、已速買」，甚至日本狂熱粉絲同時購買台日兩種版本，在網路還可見日本網友認真提問台版「阿勒」與「拍謝」的精準用法，展現IP跨越國界促成語言文化交流的強大魅力。

因應即將到來的經典賽，a-We將台灣人熟知的棒球「應援玄學」融入16張動態貼圖中，包括祈求「骰到六啦！」的大好運、應援神曲高唱的「吼吼吼吼吼吼吼」、守備時的必備口號「三振他」、進攻時的「全壘打」，甚至神秘結印的「玄學發功」手勢。

除線上貼圖應援，a-We也將實體現身，文化部特別從動態貼圖中精選4款設計，製作成限量「應援貼紙包」，包含TEAM TAIWAN、「玄學發功」造型貼紙，以及充滿鬥志的「必勝」、「骰到六啦！」紋身貼紙。

文化部預告，有3000份貼紙將直送日本，於3月6日「台日大戰」當天，在東京轉播場地免費發放，在台灣的相關應援活動也有機會獲得。

文化部表示，a-We從大阪世博的初亮相，緊接著的芬蘭黑金屬音樂節跨界挑戰，再到應援棒球國際賽事，代表著這個源自於板塊推擠下產生、擅長變形也始終很快樂的獨特生物，將持續以開放、包容、彈性的面貌，帶著台灣文化走向世界。

