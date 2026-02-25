拖吊蟑螂「10公里收10萬」！新北議員批如詐欺 交通局研擬配套

國內近日接連傳出有「拖吊蟑螂」惡意天價拖吊，汽車「10公里收10萬」、機車拖吊「2公里收5萬」爭議，新北市議員顏蔚慈質疑，這已非單一消費糾紛，而是疑似有組織、有套路的詐騙行為，呼籲雙北市府不能再「裝睡」；圖為情境照，與新聞無關。（記者羅國嘉攝）

國內近日接連傳出有「拖吊蟑螂」惡意天價拖吊，汽車「10公里收10萬」、機車拖吊「2公里收5萬」爭議，引發社會關注。新北市議員顏蔚慈質疑，這已非單一消費糾紛，而是疑似有組織、有套路的詐騙行為，呼籲雙北市府不能再「裝睡」。交通局交通安全科科長李友欽表示，已與五都直轄市交通局及法制局消保官討論各地管理機制，朝向研擬合理配套措施，保障消費者權益。

顏蔚慈指出，她與台北市議員林亮君高度關注此事。經了解，疑似有業者透過多個公司名稱操作，搭配SEO與關鍵字廣告壟斷搜尋結果，民眾在慌亂中搜尋「拖車」、「道路救援」時，幾乎都會看到同一體系業者。電話中報價看似合理，但車輛拖至定點後，陸續出現上車費、下車費、絞盤費、夜間加成、下雨出勤費等名目加價，層層堆疊，金額動輒數萬元。她直言，這樣的行徑與詐欺幾乎無異。

顏蔚慈表示，拖吊車屬汽車運輸業一環，道路救援與拖吊服務不應長期放任在灰色地帶操作。尤其年假期間觀光地區車流增加，市府更應建立明確制度保障市民，而非以「消費爭議」輕輕帶過。她主張，應建立拖吊費率級距上限、訂定定型化契約範本、明訂不得事後追加未告知費用，對嚴重違規者吊銷營業資格，遏止亂象。

顏蔚慈也提醒民眾，盡量使用保險公司、信用卡或原廠提供的道路救援服務；拖吊前務必確認總費用及是否包含全部項目，避免落入高額收費陷阱。她呼籲雙北市府正視問題、拿出作為，保障消費者權益。

李友欽回應，目前國內僅高、快速道路封閉路權範圍明訂拖吊救援服務收費標準規範，至於一般道路等開放空間範圍的道路救援拖吊，目前並無統一收費制度及程序。民眾如有消費爭議可循現有消費申訴機制，提供業者聯絡方式與交易等相關紀錄，由市府介入協調保護消費者權益。

李友欽說，業者應提供公開透明收費資訊，後續將完整蒐集意見後，納入定型化契約規範，且因常有跨高快速道路與跨市轄拖吊行為，並將向中央建議訂定統一定型化契約標準。

