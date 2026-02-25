為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    A1死亡數降低 南市228連假強化疏導拚降事故

    2026/02/25 10:42 記者洪瑞琴／台南報導
    本週適逢228國定假期，預期再現車潮，南市加強道安措施，期能降低事故發生。圖為示意圖。（記者洪瑞琴攝）

    本週適逢228國定假期，預期再現車潮，南市加強道安措施，期能降低事故發生。圖為示意圖。（記者洪瑞琴攝）

    鑒於農曆春節前後交通事故較為嚴峻，南市道安團隊提早部署，加強年節期間事故防制。南市交通局長王銘德表示，本週適逢228國定假期，也進入春節尾聲，預期出遊車潮湧現，交通、警察及相關單位將針對重要道路與易壅塞路口加強即時監控，提升見警率與交通疏導強度，確保行車順暢與安全。

    南市交通局指出，據交通部事故統計資料顯示，南市去（2025）年1至11月A30死亡人數（道路交通事故發生後30日內死亡）與2023年基期持平，受傷人數則減少1183人，降幅達2.2%；今年1月A1死亡人數（人員當場或在事故發生後24小時內死亡）較去年同期減少9人，與近3年同期平均相比更少8人，減幅近45%。雖然每10萬人口死傷人數仍偏高，但整體已呈現逐年下降趨勢。

    王銘德指出，市府依據國家道路安全綱要計畫，推動「台南市道路交通安全多元提升計畫」，提出9大行動計畫、21項策略與33項具體工作，全方位強化交通安全。

    在工程面，持續優化人行安全設施，包括設置行人專用號誌與早開時相、標線型人行道、行人庇護島及行穿線退縮等措施，透過時間與空間分隔，降低人車交織風險，打造更友善安全的通行環境。

    教育面則因應微型電動二輪車使用成長趨勢，將交通安全納入校園課程，辦理自行車模擬路考，並結合跨局處聯合稽查，從源頭強化騎乘安全與守法觀念。

    在執法面，持續推動精準執法策略，鎖定易肇事熱時、熱區與高風險路口，加強取締酒駕、大型車違規、闖紅燈、未停讓行人及嚴重超速等重大違規行為，期望進一步壓低事故發生率，守護民眾用路安全。

    台南市道安團隊教育小組推動自行車校園模擬路考課程，提升學子安全騎乘的觀念。（圖由南市交通局提供）

    台南市道安團隊教育小組推動自行車校園模擬路考課程，提升學子安全騎乘的觀念。（圖由南市交通局提供）

