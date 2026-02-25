潮州「五億仔」再鍍金！ 第五度頭獎睽違14年開出 老闆娘曝年前夢境

潮州好運旺的老闆娘謝安媛及第二代劉祐豪（前右）。（記者陳彥廷攝）

屏東縣潮州鎮的好運旺彩券行，十多年前在短時間內兩度開出大樂透頭獎，第一代老闆劉浤銘因此獲得了「五億仔」稱號，今年春節連假前則是再報喜，原來在睽違14年後，再開出第五次頭獎的消息震撼潮州，回家幫忙接手的第二代劉祐豪指出，今年過年期間極旺，今彩539只是開頭，後續刮刮樂也是刮出數個大獎，過年店面顧客摩肩擦踵熱鬧滾滾，由於台彩加碼持續到3月3日，預計228連假將再湧人潮。

頭獎開在人口多的都會區並不稀奇，但在2009年曾有地理師預言「至少中五次」的好運旺，在當年年底及2010年初的短短兩個多月就2度開出3.03億及4.8億元的大樂透頭彩，當時老闆劉浤銘獲封「五億仔」稱號，隨後2012年又開出1億元的第四度頭獎，接連中頭獎且當時還都在選舉前後，「五億仔」的店面很會中的名號不脛而走。

不過，這第5次中頭獎卻間隔長達14年，直到今年才又再開出頭獎，雖然金額是較大樂透少的「今彩539」，但當台彩公司公告確定再花落潮州好運旺時，讓劉祐豪和媽媽謝安媛樂開懷，讓「五億」招牌再鍍金。

「開年『馬』上中獎！」劉祐豪說，今年過年今彩539是加碼到1000萬元，他們應是潮州首間開出加碼頭獎的店家，且在開出頭獎後好采頭不止，大獎接踵而來，像是刮刮樂就刮出2000元超級紅包的10萬元3張及100萬元2張，他們是當場贊炮給得主，得主也大方公開就在門前放起鞭炮，當時正是過年，相當熱鬧。

再開出頭獎後，好運旺的店面車水馬龍，許多顧客滿懷夢想登門，盼自己就是下個幸運兒，謝安媛說，年前她曾夢見有一大一小的兩隻白蛇在水中游泳，當時就覺得今年有希望，沒想到果然在連假前的週五開出頭獎，不過，遺憾的是對得主沒有印象，來到潮州經營，年街的集客效應也確實吸引更多的外地人聞訊而來，感謝彩迷及鎮民們的照顧。

潮州好運旺開出潮州第一個加碼頭獎的今彩539。（記者陳彥廷攝）

