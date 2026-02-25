為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    潮州「五億仔」再鍍金！ 第五度頭獎睽違14年開出 老闆娘曝年前夢境

    2026/02/25 10:39 記者陳彥廷／屏東報導
    潮州好運旺的老闆娘謝安媛及第二代劉祐豪（前右）。（記者陳彥廷攝）

    潮州好運旺的老闆娘謝安媛及第二代劉祐豪（前右）。（記者陳彥廷攝）

    屏東縣潮州鎮的好運旺彩券行，十多年前在短時間內兩度開出大樂透頭獎，第一代老闆劉浤銘因此獲得了「五億仔」稱號，今年春節連假前則是再報喜，原來在睽違14年後，再開出第五次頭獎的消息震撼潮州，回家幫忙接手的第二代劉祐豪指出，今年過年期間極旺，今彩539只是開頭，後續刮刮樂也是刮出數個大獎，過年店面顧客摩肩擦踵熱鬧滾滾，由於台彩加碼持續到3月3日，預計228連假將再湧人潮。

    頭獎開在人口多的都會區並不稀奇，但在2009年曾有地理師預言「至少中五次」的好運旺，在當年年底及2010年初的短短兩個多月就2度開出3.03億及4.8億元的大樂透頭彩，當時老闆劉浤銘獲封「五億仔」稱號，隨後2012年又開出1億元的第四度頭獎，接連中頭獎且當時還都在選舉前後，「五億仔」的店面很會中的名號不脛而走。

    不過，這第5次中頭獎卻間隔長達14年，直到今年才又再開出頭獎，雖然金額是較大樂透少的「今彩539」，但當台彩公司公告確定再花落潮州好運旺時，讓劉祐豪和媽媽謝安媛樂開懷，讓「五億」招牌再鍍金。

    「開年『馬』上中獎！」劉祐豪說，今年過年今彩539是加碼到1000萬元，他們應是潮州首間開出加碼頭獎的店家，且在開出頭獎後好采頭不止，大獎接踵而來，像是刮刮樂就刮出2000元超級紅包的10萬元3張及100萬元2張，他們是當場贊炮給得主，得主也大方公開就在門前放起鞭炮，當時正是過年，相當熱鬧。

    再開出頭獎後，好運旺的店面車水馬龍，許多顧客滿懷夢想登門，盼自己就是下個幸運兒，謝安媛說，年前她曾夢見有一大一小的兩隻白蛇在水中游泳，當時就覺得今年有希望，沒想到果然在連假前的週五開出頭獎，不過，遺憾的是對得主沒有印象，來到潮州經營，年街的集客效應也確實吸引更多的外地人聞訊而來，感謝彩迷及鎮民們的照顧。

    潮州好運旺開出潮州第一個加碼頭獎的今彩539。（記者陳彥廷攝）

    潮州好運旺開出潮州第一個加碼頭獎的今彩539。（記者陳彥廷攝）

    潮州好運旺開出潮州第一個加碼頭獎的今彩539。（記者陳彥廷攝）

    潮州好運旺開出潮州第一個加碼頭獎的今彩539。（記者陳彥廷攝）

    潮州好運旺開出潮州第一個加碼頭獎的今彩539，上門的彩迷是絡繹不絕。（記者陳彥廷攝）

    潮州好運旺開出潮州第一個加碼頭獎的今彩539，上門的彩迷是絡繹不絕。（記者陳彥廷攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播