228連假 公路局推出88條國道路線享85折

228連假，公路局整合連假交通優惠措施，推出88條國道客運路線85折優惠。（豐原監理站提供）

228連假（2/26-3/1）即將到來，公路局特別整合連假交通優惠措施，推出88條國道客運路線85折優惠，並結合「TPASS 2.0+」記名回饋機制，鼓勵民眾利用優惠規劃春季賞花或中南部旅遊行程，享受舒適的乘車服務，避開自行開車的塞車與停車之苦。

豐原監理站站長朱豐誠表示，自2月26日起至3月1日止，全台88條指定中長途國道客運路線，提供85折的票價優惠，針對頻繁搭乘的「常客」，若使用已完成線上登錄的實體電子票證，或使用悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay等電子支付，每月搭乘4次以上可再享30%回饋，合併優惠最高可達6折，讓民眾出遊返鄉既省錢又便利。

此外，為落實公共運輸無縫接駁，民眾於連假期間持實體電子票證搭乘國道客運、台鐵或高鐵後，於10小時內轉乘在地客運，可享「一段票」或「基本里程」免費優惠，轉乘指定的「幸福巴士」路線亦同樣享免費搭乘優惠。

豐原監理站提醒民眾，轉乘前請記得在場站過卡機完成過卡，以確保享有優惠，另外，欲享有常客回饋的民眾，請務必先確認票卡已完成記名或登錄。

