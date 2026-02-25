慘遭山陀兒颱風重創 高雄正興國中輔導室浴火重生

慘遭陀兒颱風重創，高雄正興國中輔導室1年後浴火重生。（正興國中提供）

山陀兒颱風前年重創高雄，高雄市立正興國中輔導室未能倖免，空間與設備嚴重受損，歷經1年多的修復與重建工程終於完工，今（25）日舉行輔導室「浴火重生，溫暖啟航」啟用典禮。

教育局長吳立森、正興國中校長黃柏蒼，以及家長會長、議員共同啟動「點亮希望」儀式，吳立森表示，當希望燈箱亮起，象徵正興國中在挑戰中淬練成長，輔導室也將持續成為守護師生心靈的溫暖明燈，大家一起見證這份重生的喜悅。

正興國中表示，113年10月山陀兒颱風重創高雄，當時正興國中輔導室也未能倖免，空間與設備嚴重受損。歷經1年多的修復與重建工程，輔導室終於以嶄新面貌重現校園，重建不僅是硬體設施的更新與強化，更象徵療癒與成長的歷程。

從風災帶來的衝擊與創傷，到全體師生攜手整理與重建，正興國中在困境中化挑戰為轉機，真正實踐「浴火重生」的真諦，嶄新的輔導空間持續陪伴學生安心傾訴，勇敢面對困難，成為守護心靈的據點，伴隨每個孩子溫暖啟航。

高雄正興國中舉行輔導室「浴火重生，溫暖啟航」啟用典禮。（正興國中提供）

