115學測成績揭曉！大考中心公布各科五標

大考中心說明115學年度學測成績相關統計。（記者楊綿傑攝）

115學年度大學學測今成績揭曉，同時公布各科五標，其中數A題目被評較難，但五標提升1至2級分，而數B題目被認為符合課綱，五標卻皆略降1級分。大考中心分析，五標是呈現所有考生的相對表現，數A難題更難但易題更易，而數B獨有題考生表現不佳是主要影響因素；不過總體而言各科近3年五標接近，大致仍維持穩定。

115學測於今年1月17至19日考試，共有12萬1535人報名，較上學年度增加354人；英文及國文是選考人數最多的科目，數A考科則呈現選考人數及百分比逐年增加趨勢，社會考科選考人數今年增加的百分比最多；而選考人數科目數則以6科最多，比例達46.09%，近3年呈現持續增加趨勢。

請繼續往下閱讀...

大考中心今所公布6科各標分別為，國文頂13、前12、均10、後9、底7；英文頂13、前11、均8、後5、底3；數A頂12、前10、均8、後5、底4；數B頂11、前9、均5、後3、底2；社會頂13、前12、均10、後8、底7；自然頂13、前12、均9、後7、底5。中心副主任黃璀娟指出，各科近3學年度五標接近，維持穩定。

今年數A考後被外界評論題目較難，不過五標與去年相比，頂標、前標、後標、底標皆略升1級分，均標上升2級分，黃璀娟說明，五標級分是在看所有考生的相對表現，從今年級分人數百分比分布圖來看，鑑別度較以往更好，考6級分以上的中高分群人數較去年多。大考中心主任張新仁則補充，外界較著重在探討難題，而雖然難的題目變難，但容易的題目也變更容易。

至於數B，在考後被認為今年題目回歸課綱內容，對修習數B考生有利，但五標揭曉卻全數略降1級分，黃璀娟提到，今年數B特有題與去年題數相同，共有3題，內容分別是第4題的經緯線、第11題的圓錐截痕、第17題的單點透視法，但實際考完發現，今年考生得分沒原先預期高，這些題目對數B考生仍難，儘管最前面的考生還是考很好，但整體分數級距受到影響。

大考中心今天公布115學年度學測五標。（記者楊綿傑攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法