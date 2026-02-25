嘉市元宵「馬上熊賀」小提燈 文化公園發放

民眾開心領到馬年小提燈「馬上熊賀」。（嘉市政府提供）

迎接2026馬年元宵佳節，嘉義市推出全新創意小提燈「馬上熊賀」昨（24）日起一連三天下午4點在文化公園限量發放，現場同步設置疫苗接種站，讓民眾「提燈迎春」也能「接種保健康」。

副市長陳永豐昨到發放小提燈現場，邀請市民一起「提燈慶元宵」，讓好運與財富隨身轉動。他說，「馬上熊賀」不僅是台語「馬上最好」的諧音，更隱含「馬上有錢花」的趣味諧音，象徵著新的一年嘉義市民都能財運亨通、諸事大吉。

「馬上熊賀」小提燈由在地插畫家SMART莊信棠跨界與知名紙藝大師洪新富老師聯手製作，將「大白熊」與童趣十足的「搖搖馬」巧妙結合，大白熊騎乘搖搖馬的造型憨態可掬，手中更握有可旋轉的金色錢幣花朵，頭上還有象徵吉祥的五帝錢。

小提燈發放期間每日限量發送1000個，現場同時由衛生局結合疫苗接種宣導。衛生局表示，此次提供新款20價結合型疫苗（PCV20），開放65歲以上長者公費接種1劑，每日限量300劑，同時備有流感與新冠疫苗供民眾選擇；為提高接種意願，完成施打的前200名還可獲贈小提燈。

嘉市元宵小提燈「馬上熊賀」昨起發放，吸引民眾排隊索取。（嘉市政府提供）

嘉市衛生局同步設置疫苗接種站，讓民眾「提燈迎春」也能「接種保健康」。（嘉市政府提供）

