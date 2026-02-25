為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    禁伐補償提高後遺症！竹林更新乏人問津 桃園市尋求企業合作

    2026/02/25 10:09 記者謝武雄／桃園報導
    桃園市復興區原住民保留地種植的竹林面積高達6000公頃，亟待進行更新。（桃園市環保局提供）

    禁伐補償去年起提高為每公頃6萬元，超過竹林更新獎勵金額，以致更新乏人問津，桃園市環保局轉向與企業合作，提供碳權、碳匯為誘因，推動竹林更新。

    政府為保留原住民保留地山林不被破壞，提供禁伐補償，但原保地普遍種植竹林，對吸碳、水保不利，竹林更新雖有獎勵，卻無法領取禁伐補償，以往禁伐補償、竹林更新獎勵都是每公頃3萬元，還可維持平衡，去年起禁伐補償提高為6萬元，竹林更新就乏人問津，為此市府環保局已與5家企業合作，以提供碳權、碳匯為誘因，持續推動竹林更新計畫。

    桃園市環保局氣候變遷科長張儷馨表示，由於種植竹林對於水土保持作用不大，五、六年後就會出現老化情形，竹林吸碳、水保功能不如前，農業部林業及自然保育署推動「原住民保留地竹林更新獎勵作業」，只要將竹林改種其他樹木，每公頃可獲得3萬元補助，以往農業局會編列預算補助種植，對原民而言每公頃還是可以領到3萬元，如今禁伐補償提高到6萬元，讓竹林更新作業面臨窘境。

    張儷馨說，單單復興區原住民保留地的竹林面積就高達6000公頃，為此市府今年與5家企業達成合作協議，由企業出資補足禁伐補償與竹林更新的差額，並提供造林，就可獲得碳權、碳匯，今年預計可完成12公頃竹林更新。

    桃園市復興區原住民保留地種植的竹林面積高達6000公頃，亟待進行更新。（桃園市環保局提供）

